Colruyt quiere abrir los domingos y los días festivos sus 267 tiendas belgas y los puntos de retiro de Colruyt. El proyecto aún no se ha negociado con representantes del personal. La administración no da una fecha de inicio final o programa en su anuncio.

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Colruyt Group anunció el martes 24 de noviembre para abrir sus 267 Colruyt Best Prices tiendas en Bélgica los domingos y festivos. El proyecto incluye los puntos de recogida de coleccionistas adjuntos a estas tiendas. La administración debe negociar primero con los representantes del personal: no anunció fecha de inicio ni calendarios finales.

El proyecto apunta a las tiendas de Colruyt y sus puntos de recogida

El área anunciada es la marca Colruyt Best Price, no todas las tiendas del grupo o todos sus servicios de ventas online. Los puntos de recogida a los que se hace referencia son los vinculados a las tiendas en cuestión. Para los clientes, el anuncio no cambia los tiempos de su tienda a partir de este domingo.

Otras marcas del grupo ya tienen aperturas dominicales. El grupo ha citado la mayoría de sus Spars y todos los Okays desde enero 2026, así como los mercados Delitraiteur y Cru. Esta situación no significa que las horas futuras del Colruyt sean las mismas. La extensión de las vacaciones públicas que el grupo anunció para OK a partir de 2027 tampoco constituye un calendario para Colruyt.

Organización de trabajo todavía por negociar

El grupo explica que quiere adaptar sus horarios a los cambios en los hábitos de carreras. Reconoció que el proyecto cambiaría la organización del trabajo en tienda y anunció discusiones con los socios sociales en los próximos meses.

El SETCA respondió el mismo día. El sindicato afirma que no se le comunicó fecha de inicio y impugna la ausencia de un principio de voluntariado en la propuesta de gestión. Esta objeción se refiere a un proyecto, no a las disposiciones de un acuerdo concertado. Quedan por aclarar las implicaciones para los empleados y los nuevos horarios para los clientes.

Archivo fotográfico: Colruyt d’Épinois en Binche en octubre de 2022. Sharkoist, vía Wikimedia Commons. Fotografía enmarcada y trazada,CC BY-SA 4.0.

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