Del 28 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, la exposición gratuita « En otras manos » ocupa dos lugares en Beirut. Presentada en la Fundación de Arte Dalloul y el Colectivo de Artistas Dalloul, las obras reúnen a artistas y artesanos que han tejido, bordado o hecho sus composiciones textiles.

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Del 28 de noviembre de 2026 al 3 de enero de 2027, la Fundación de Arte Dalloul y el Colectivo de Artistas Dalloul dan la bienvenida « En otras manos » a Beirut. La exposición, de acceso abierto, da paso a artesanos cuyo trabajo se lee en tapices, bordados y alfombras, pero raramente en carteles.

Detrás de la firma, el trabajo del taller

Una tapiz a menudo lleva el nombre del artista que diseñó el motivo. Su transición del dibujo al textil depende, sin embargo, de las decisiones tomadas en el taller: elección de hilos, traducción de colores, ritmo de tejido. El comisario de la exposición, Basel Dalloul, reunió más de 70 obras de más de 40 artistas. El viaje acerca el nombre del artista al del artesano o taller, cuando se sabe. Bordado palestino, tejido marroquí, tapices egipcios y obras libanesas muestran la diversidad de estas colaboraciones.

Dos tapices diseñados por las composiciones del pintor libanés Amine El Bacha,El HorizonteyKaleidoscopio, atestigua su colaboración con Antoine Saadé en Ras Beirut en el decenio de 1980. El visitante puede observar qué cambios cuando una composición se convierte en un trabajo tejido.

Dos lugares en Beirut, entrada gratuita

La exposición visitaDalloul Art Foundation in Koreitem, yDalloul Artist Collective, Stone GardenEs parte de Fragmenta N°2, « Qamīs ». La exposición principal de este programa, Fragmentos de Vestido, se celebra por separado en Zalka.

Fechas: del sábado 28 noviembre 2026 al domingo 3 enero 2027.

del sábado 28 noviembre 2026 al domingo 3 enero 2027. Apertura del fin de semana (28 a 29 de noviembre): 11.00 a 19.00 horas en ambos lugares.

11.00 a 19.00 horas en ambos lugares. Horario ordinario: miércoles a viernes de 11 a.m. a 7 p.m. sábado y domingo de 11 a.m. a 5 p.m. cerrado lunes y martes.

miércoles a viernes de 11 a.m. a 7 p.m. sábado y domingo de 11 a.m. a 5 p.m. cerrado lunes y martes. Vacaciones: 11.00 a 14.00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.

11.00 a 14.00 horas los días 24 y 31 de diciembre. Cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero. Entrada:libre.

Información práctica y planes de acceso en el sitio web de Fragmenta.

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