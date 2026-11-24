Virginia y Oregon presentaron dos acciones civiles contra SpaceX, X y las empresas que desarrollan Grok. El Fiscal General cree que las empresas han engañado a los usuarios sobre la eficacia de las protecciones contra imágenes sexualizadas creadas sin consentimiento. SpaceX Super Intelligence condena este contenido. Los tribunales no han decidido.

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Los Fiscales Generales de Virginia y Oregon presentaron dos denuncias civiles contra entidades de desarrollo SpaceX, X y Grok el lunes 23 de noviembre. Los acusan de haber presentado la herramienta como segura cuando hubiera generado y difundido imágenes sexualizadas de personas sin su consentimiento, incluidos menores. The charges were not decided by the courts.

Estados desafian las promesas de seguridad de Grok

El fiscal general de Virginie, Jay Jones, presentó un caso ante el tribunal de circuitos Richmond. Su contraparte de Oregon, Dan Rayfield, presentó su denuncia en el Tribunal del Circuito del Condado de Multnomah. Los procedimientos son separados, aunque ambas oficinas coordinaron su enfoque. Entre ellas figuran las garantías al público sobre la protección contra la creación y difusión de imágenes dañinas.

Por lo tanto, el dossier no sólo se ocupa de los actos del usuario. Las autoridades también acusan a las empresas de haber integrado la generación de imágenes en una red social donde los resultados pudieran circular, sin las garantías que afirmaban haber proporcionado. Virginia cita una estimación del Center for Countering Digital Hate: aproximadamente tres millones de imágenes sexualizadas fueron generadas y publicadas en X entre el 29 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026. Esta cifra es una estimación citada en el expediente para este período, no un recuento judicial de las víctimas o una clasificación criminal de cada imagen.

SpaceX Super Intelligence condena el contenido en cuestión

En su respuesta pública, SpaceX Super Intelligence declaró que el contenido sexual que involucraba a menores, real o generado, no tenía lugar en X o Grok. La compañía también condenó las imágenes explícitas de personas reales producidas sin su consentimiento. En su información financiera presentada con el regulador estadounidense, SpaceX ya había informado de que había recibido aviso de Virginia en octubre de las garantías anunciadas para Grok.

Los fiscales piden protección adicional para los consumidores. En Europa, la Comisión abrió una investigación separada en enero sobre cómo X evaluó y limitó los riesgos asociados con el despliegue de Grok en su plataforma. Este procedimiento se ajusta al Reglamento Europeo de Servicios Digitales; no determina el resultado de los procesos civiles en Richmond y en el condado de Multnomah.

Archivo fotográfico: Elon Musk en un evento en National Harbor, Maryland, 2025. Gage Skidmore, via Wikimedia Commons. Fotografía enmarcada y trazada,CC BY-SA 3.0.

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