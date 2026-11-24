No hay necesidad de licitaciones, una opción exclusiva para Thrive y licencias de hasta 96 años: los documentos del proyecto abandonado informan ahora de las opciones de Gianni Infantino. Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, iba a liderar el grupo de inversores. No hay evidencia pública para establecer una intervención del Presidente de Estados Unidos.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Gianni Infantino defendió un proyecto que habría dado derecho a la competencia de la FIFA, incluyendo la Copa Mundial, a una subsidiaria comercial de hasta 96 años. Para liderar el grupo de inversores privados, la FIFA había retenido a Thrive Eternal, el vehículo de Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump. Los documentos revelaron el 23 de noviembre arrojaron luz sobre la elección más controvertida de la FIFA: ¿por qué negociar con un solo líder, sin una oferta, sobre los ingresos del mundo por varias generaciones?

El fondo de Kushner en una posición privilegiada, sin competencia

Sobre la base de los documentos internos de julio consultados The GuardianLa FIFA justificó la ausencia de una invitación a licitación debido a la naturaleza particular de la transacción. However, his own risk assessment indicated that his financial management did not have direct access to the terms of the transaction. En su aplicación a la corte estadounidense, la UEFA argumenta que Infantino designó unilateralmente a Thrive Eternal como jefe del grupo de inversores. Esta es la posición de la UEFA, no una decisión judicial.

Thrive no era un inversor entre otros. En una propuesta de 17 de julio, el fondo pidió a la FIFA que se abstuviera de negociar con otro inversor principal por un año, o hasta que la transacción se concluyera si interviniera antes. El texto también preveía una indemnización de 250 millones de dólares si la FIFA no cumplió sus compromisos o concertó acuerdos con un competidor. Estas cláusulas dan la medida del poder que Thrive buscaba en la negociación misma. Al retirarse el proyecto, no hay pruebas en el público que demuestren que se pagó la indemnización.

Joshua Kushner defendió a finales de agosto un proyecto que, según él, habría hecho posible invertir más en las federaciones menos dotadas y en el fútbol básico. Este objetivo no indica cómo la FIFA ha establecido que Thrive ofrece las mejores condiciones o por qué ha descartado la competencia. La UEFA afirma que no tiene la intención de procesar a Kushner o Thrive: busca obtener sus documentos y testimonios.

Silla de Infantino, derechos comprometidos hasta 96 años

El escenario del 18 de julio proporcionó que la FIFA conservaría el 51% del capital de la filial y que la empresa explotaría los derechos en un período renovable de 12 años hasta un límite de 96 años. Una mayoría de la capital habría dejado la FIFA con control de la empresa. No habría devuelto los derechos a la federación en cada cambio de presidente o impedido a los inversores obtener su parte de los ingresos. La duración prevista habría dado las condiciones negociadas en 2026 efectos mucho más allá del mandato de Infantino.

Los 20.000 millones significaron el valor inicial de la filial, no el precio de una venta a Kushner. La UEFA describe un aumento de alrededor de $4.2 mil millones para todos los inversores externos, en comparación con alrededor del 20% de la capital en el escenario que presenta. No hay manera de asignar el 49% a Kushner: esta cifra corresponde al equilibrio teórico dejado por la apuesta mínima del 51% de la FIFA.

La propuesta de Thrive también reservaba hasta el 5% de la capital, sobre una base totalmente diluida, para un mecanismo de interés propio de la gestión de la futura empresa. Según los documentos reportados, Infantino era presidente de su junta directiva. La FIFA afirma que sus funcionarios no tendrían derecho al plan y que Infantino no habría recibido ninguna remuneración adicional por ese asiento. No se establece ningún beneficio o pago personal. La cuestión de la gobernanza sigue siendo: la misma presidencia que llevó el proyecto era ocupar el primer puesto en la junta de la empresa responsable de llevarla a cabo.

Trump, de la organización del Campeonato Mundial al premio otorgado por Infantino

Joshua Kushner es el hermano de Jared Kushner, marido de Ivanka Trump. La relación entre Infantino y el presidente americano es pública y documentada más allá de esa relación. En marzo de 2025 Donald Trump estableció un grupo de tareas de la Casa Blanca bajo su presidencia para coordinar los preparativos estadounidenses para las dos Copas Mundiales de la FIFA, los Clubes en 2025 y las Seleccións en 2026. Infantino asistió a su primera reunión. Esta cooperación fue parte de la organización de torneos.

El presidente de la FIFA fue más allá el 5 de diciembre de 2025: durante el sorteo del Centro Kennedy en Washington, D.C., presentó a Donald Trump el primer Premio de Paz de la FIFA. La ONG FairSquare remitió el tema al comité de ética de la Federación, pidiéndole, entre otras cosas, que examinara quién había decidido crear y otorgar el premio, en vista del deber de neutralidad política. En octubre de 2026, el Consejo de la FIFA nombró una comisión para evaluar este premio. This approach is distinct from commercial litigation. Ningún documento público establece que Trump o Jared Kushner negociaron la transacción, impusieron Thrive o se beneficiaron del proyecto.

La disculpa de Infantino no termina las solicitudes de transparencia

Infantino anunció el abandono de la FIFA Forward Enterprise el 31 de julio y luego se disculpó al Consejo el 15 de octubre por la forma en que se llevó a cabo y presentó el proyecto. La FIFA anunció un grupo de trabajo sobre su gobernanza. La UEFA solicita un examen externo independiente y busca obtener de los Estados Unidos una base para un posible procedimiento en Suiza.

El 12 de noviembre, el juez federal Jeannette A. Vargas negó a dos entidades de la FIFA de los Estados Unidos el derecho a intervenir en los casos Thrive y JPMorgan. Su solicitud de revisión del 19 de noviembre en el caso JPMorgan no cambia el alcance de la orden: no afecta el acceso de la UEFA a las exposiciones sobre el fondo o la responsabilidad de nadie. La retirada del proyecto impidió la transferencia de derechos. No respondió a preguntas sobre la selección de Thrive, la información proporcionada al Consejo antes de las negociaciones, o las garantías que habrían protegido las federaciones con el tiempo.

Foto del archivo: Gianni Infantino en el Palacio de Planalto, Brasilia, 26 de enero de 2026, fuera de las negociaciones entre la FIFA y el Tercero. Ricardo Stuckert / Presidencia de Brasil, vía Wikimedia Commons. Fotografía enmarcada y vestida; adaptación bajo CC BY-SA 4.0.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews