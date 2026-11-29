El Programa Mundial de Alimentos aprobó su plan 2027-2029 para el Yemen. El presupuesto abarca tres años; las distribuciones dependerán de la financiación y el acceso a la población.

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El Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobó su plan para el Yemen del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2029. El costo retenido por su Junta Directiva en noviembre asciende a 1.413 mil millones de dólares durante tres años. La cifra corresponde al presupuesto del PMA para operaciones, no ya desembolsada. El plan especifica cómo la agencia tiene la intención de distribuir la ayuda dependiendo de si las familias todavía pueden comprar alimentos en los mercados o no.

Alimentación donde los mercados no son suficientes

El PMA tiene previsto ampliar las transferencias digitales de dinero a sectores donde operan los mercados. Esta fórmula permite a los beneficiarios comprar los productos que necesitan. Cuando las tiendas son difíciles de acceder o ya no pueden ser suministradas, la asistencia debe tomar otro formulario. A principios de octubre, el organismo ya informó de que algunos lugares de acogida de personas desplazadas sólo podían recibir asistencia en especie.

El plan también incluye suplementos nutricionales preventivos y da prioridad a la gestión de la malnutrición aguda moderada en zonas de alto riesgo. En su presentación de noviembre, el PMA calculó el número de niños menores de 5 años y mujeres y adolescentes embarazadas y lactantes afectados por la malnutrición aguda, moderada o grave en 3,5 millones. Esta estimación describe las necesidades, no el número de personas que en realidad recibirán asistencia.

Comidas y compras escolares que pueden ayudar a los productores

Más allá de la emergencia, el PMA quiere apoyar programas nacionales de comida escolar basados en productos locales. El objetivo es apoyar tanto la asistencia escolar como los productores. El Organismo también tiene previsto trabajar en el acceso comunitario a alimentos más nutritivos. Estas bofetadas no reemplazan las distribuciones de emergencia.

In Hodeïda, delivery remains a separate issue from funding

Hodeïda es uno de los puertos por los que entran envíos comerciales a mercados yemeníes. El mecanismo de verificación de la ONU interviene en estas importaciones, pero una autorización no indica si las mercancías llegaron a los comerciantes. Incluso cuando los alimentos pueden ser descargados en Aden o en otros lugares, no sirven automáticamente a los mismos hogares: todavía necesitan ser transportados y distribuidos.

El presupuesto trienal del PMA no se confunde con el llamamiento humanitario de 2026, que abarca varios sectores y organizaciones. Las restricciones de acceso, los mercados y fondos subvencionados efectivamente recibidos determinarán el alcance de las distribuciones al comienzo del programa en enero. La aprobación del plan no anuncia la financiación completa ni la reapertura de una zona a la ayuda humanitaria.

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