Las autoridades provinciales del estado Hormozgan afirman que dos de los tres ocupantes del barco fueron rescatados. El ejército iraní atribuyó el incidente a un dron estadounidense, sin confirmación independiente.

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A fisherman was reported missing on Sunday, 29 November after an incident that hit a fishing vessel off Sirik, in southern Iran. Dos de las tres personas a bordo fueron rescatadas y transportadas al hospital, según las autoridades de la provincia de Hormozgan. El ejército iraní acusó a un dron estadounidense de golpear el barco. Esta asignación no fue confirmada independientemente.

Dos sobrevivientes hospitalizados, la investigación continúa

The Deputy Governor of Hormozgan in charge of Political Affairs, Security and Social Affairs reported that the boat belong to a resident of Sirik and that the search continued to find one of the three occupants. He confirmed that the other two were taken to Sirik hospital. La gravedad de sus lesiones no se especificó en la información pública.

En un comunicado de prensa separado, el servicio de prensa del Ejército iraní localizó el incidente a las 3.30 horas y identificó a la persona deseada como dueña del barco. El comando estadounidense no había confirmado el incidente en el momento de la publicación. El anuncio provincial sobre el rescate y la asignación de la huelga por el ejército iraní no responde a la misma pregunta: el primero establece lo que las autoridades locales informan sobre los ocupantes, el segundo sigue siendo la versión de Teherán sobre el origen del disparo.

Un barco pesquero, no un buque comercial

The case of Sirik is distinct from the commercial shipping incidents reported in recent days in the Strait of Ormuz and its approaches. Las autoridades iraníes describen el barco como un buque pesquero local. No existe ningún vínculo público con el transporte de petróleo o el control de carga.

El conflicto ha reducido gravemente el tráfico de petróleo en la región. Según datos publicados en noviembre por la Agencia de Información Energética de los Estados Unidos, los volúmenes de petróleo crudo y productos derivados del petróleo que pasan por Ormuz aumentaron de 5,1 millones de barriles diarios en el segundo trimestre de 2026 a 9,1 millones en el tercero, en comparación con 21,6 millones en el último trimestre de 2025. Estas cifras miden el tráfico de petróleo, no la actividad pesquera. En Sirik, las autoridades no anunciaron el domingo por la mañana que habían encontrado al tercer ocupante.

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