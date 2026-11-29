La pregunta 1 protege las decisiones relacionadas con el embarazo en la Constitución de Virginia. El texto prevé la entrada en vigor el 1 de enero, tras la certificación del resultado.

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El 3 de noviembre, los votantes de Virginia votaron a favor de una enmienda constitucional que protege el derecho a tomar sus propias decisiones de embarazo. El resultado provisional da la mayoría sobre el sí. La enmienda aún no está en vigor: el departamento electoral fija su solicitud el 1 de enero de 2027, con sujeción a la certificación del resultado.

Protección no limitada al aborto

La pregunta 1 presentada a los votantes abarca también los métodos anticonceptivos, la atención de la fertilidad, la atención prenatal, el parto, la atención postnatal y la atención de abortos. Se prevé la protección de los pacientes, médicos y enfermeras contra las sanciones relacionadas con las decisiones que la legislación protege.

En cuanto al aborto, el texto deja a la Asamblea General de Virginia la posibilidad de limitar el acceso al tercer trimestre. Estas restricciones no privarán a un paciente de atención cuando su salud esté amenazada o el embarazo no sea viable. Por lo tanto, el texto no crea un derecho sin limitaciones en esta etapa del embarazo. Establece los límites que la legislación del Estado tendrá que respetar.

La elección se refiere a la Constitución del Estado

La enmienda se aplica a Virginia. No cambia la legislación o las normas federales en los estados vecinos. La incorporación en la Constitución, por otra parte, da a sus disposiciones una fuerza que no existe en la legislación ordinaria: las leyes futuras de Virginia tendrán que respetar esta protección y pueden ser impugnadas ante los tribunales si la contravienen.

La pregunta 1 apareció en la votación del mismo día que las elecciones del Congreso, pero el resultado del referéndum siguió su propio procedimiento de validación. El consejo electoral estatal debe reunirse a más tardar el primer lunes de diciembre, 7 de diciembre de este año, para establecer los resultados de noviembre. El recuento final no se confundirá con las cifras publicadas durante el conteo.

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