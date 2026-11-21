Para la independencia, Joseph Aoun pide que continúe la retirada israelí y el fin de las armas fuera del Estado. Defende la diplomacia sin fijar un plazo.

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En Dbayeh, en vísperas del 83o aniversario de la independencia del Líbano, el Presidente Joseph Aoun presentó el fin de la ocupación israelí y el fin de las armas que escapan a la autoridad estatal como dos objetivos que se persiguen simultáneamente. Defendió la negociación como medio para recuperar los derechos del país, sin anunciar ningún calendario o nuevos arreglos en los extractos públicos de su discurso.

El Jefe de Estado habló el sábado 21 de noviembre en la ceremonia de levantamiento de banderas libanesas fuera del túnel Nahr el-Kalb. Antes de los participantes, dijo que el país no podía celebrar su independencia como si su soberanía fuera completa: parte del territorio seguía ocupada, no todos los habitantes desplazados habían regresado y, según él, la decisión sobre la guerra y la paz todavía no era la única responsabilidad del Estado.

Dos obstáculos que deben abordarse

Joseph Aoun nombró dos obstáculos que considera inseparables: la ocupación israelí de partes del territorio libanés y la injerencia que atribuye a ciertos elementos influyentes del régimen iraní, a través de armas y decisiones que escapan a la autoridad estatal. Según él, cada una de estas situaciones sirve como justificación para la otra, y son los habitantes del Sur los que pagan el precio.

El Presidente reiteró que la protección del Líbano debía basarse en un Estado, un ejército y una autoridad legítima, no en la coexistencia de varios poderes armados. También destacó el papel de un ejército para proteger a los ciudadanos sin distinción de denominación, región o pertenencia.

La diplomacia defendió, sin un plazo anunciado

El Presidente defendió la negociación como una forma de recuperar los derechos del Líbano, no renunciar a ella. También desafió la idea de que la diplomacia requiere la aceptación del status quo o la espera indefinida. En su entrevista televisiva emitida el 17 de noviembre, ya había pedido a Hezbollah que entregara sus armas al Estado y que descartara un enfrentamiento interno. En Dbayeh, se hace hincapié en la retirada simultánea de Israel y el fin del poder armado fuera del Estado. El Presidente no anunció en estos pasajes ningún acuerdo o plazo para uno u otro objetivo.

El mensaje presidencial no se limitaba a la seguridad. Joseph Aoun también citó a depositantes que no pueden recuperar los ahorros de la vida, jóvenes que buscan su futuro en el extranjero y familias que enfrentan incertidumbre económica. No presentó una medida de reembolso en los extractos públicos consultados.

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