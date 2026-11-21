El ejército iraní afirma haber dañado una F-16 estadounidense el viernes 20 de noviembre. CENTCOM niega cualquier ataque y las imágenes transmitidas no permiten decidir.

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El ejército iraní afirma haber dañado una F-16 estadounidense en el Golfo Pérsico el viernes 20 de noviembre. El mando militar estadounidense para el Medio Oriente, CENTCOM, niega cualquier ataque contra tal avión ese día. No hay pruebas independientes disponibles para establecer los daños de emergencia o el aterrizaje anunciados por Teherán.

Lo que dice el comunicado de prensa iraní

En un comunicado de prensa emitido el sábado, la oficina de prensa del ejército iraní afirma que un avión estadounidense resultó dañado en vuelo. Según esta cuenta, el piloto interrumpió su misión e hizo un aterrizaje de emergencia. El texto se refiere a un aeropuerto en la región sin nombrarlo. Por lo tanto, no establece el país en que la aeronave hubiera aterrizado.

Lo que Washington niega

En un mensaje publicado el sábado en 1444 UTC, CENTCOM no sólo disputa la magnitud del presunto incidente: afirma que Irán no atacó ninguna F-16 estadounidense el viernes. Agrega que los cazadores estadounidenses en el Medio Oriente son seguros y todos son contados.

Lo que las imágenes no permiten

Los medios estatales iraníes emitieron una secuencia presentada como relacionada con el incidente. La fecha de publicación de un vídeo no establece la fecha de rodaje. En ausencia de imágenes cuyo origen, fecha y ubicación sean verificados independientemente, no es posible confirmar la identidad de la aeronave, la ubicación de cualquier aterrizaje o entrada en el espacio aéreo de un país.

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