En el parque del Museo de Arte Islámico, el pabellón permanente de Gerhard Richter transforma un lienzo de 1990 en arquitectura y esculturas.

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El nuevo pabellón de Gerhard Richter en Doha comienza con una pintura pintada en 1990. Presentada durante el fin de semana por los Museos de Qatar en el parque del Museo de Arte Islámico, el edificio de seis caras reproduce sobre los patrones exteriores de este lienzo. Se reúne dentro de pinturas, esculturas y espejos. Richter diseñó el trabajo para el sitio. Selldorf Arquitectos hechos con él.

Un lienzo cortado en imágenes, no en piezas

Originalmente situadoAbstraktes Bild, lienzo enumerado en el número 724-4. Richter no cortó la foto. Trabajó de una imagen digitalizada para conseguir cintas más delgadas. Al invertir tiras como en un espejo y repetirlas, reveló patrones que no leían de esta manera en la pintura. Su libroPatrones. Dividido, Espejo, Repetidodocumenta esta experiencia.

Según la Fundación Beyeler, la misma investigación dio lugar a laStrips, la serie Richter comenzó en 2011. Las tiras se cortan verticalmente al principio. En composiciones más finas, la mirada distingue principalmente de líneas horizontales. Mover de la imagen a la cinta, luego de la cinta al patrón, por lo tanto también cambia la dirección en la que uno mira la imagen.

En el interior, los espejos mueven el punto de vista

En Doha, los patrones cambian de escala y cubren los lados del pabellón. Dentro, tres grandes mesas de la serieStripjunto a una escultura central,Torre, y dos obras de la serieEspejoLas reflexiones varían cuando se mueve. El patrón se convierte así en una experiencia de espacio, y ya no sólo un dibujo que uno mira desde un punto fijo. Los Museos de Qatar reúnen las repeticiones de la fachada de ciertas geometrías de las artes islámicas. Esta es la lectura propuesta por la institución, no la identificación de una razón histórica que Richter habría copiado.

Un lugar permanente, un programa temporal

Según los Museos de Qatar, el pabellón extiende los intercambios culturales de Qatar y Alemania desde 2017. Su lanzamiento acompaña la primera edición de Rubaiya Qatar, que tiene lugar del 21 de noviembre de 2026 al 30 de abril de 2027 en varios lugares. El Museo de Arte Islámico y el Parque también participan en una exposición sobre el lugar del agua en la vida y los intercambios. La fecha del 30 de abril es la del programa de exposiciones, no el cierre del pabellón.

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