Se denuncian nuevas huelgas en Baraachit y Hadatha, mientras que cinco arrestos se denuncian en Qaa, contra tres anunciados por el ejército. Emmanuel Macron escribe a Joseph Aoun sobre la soberanía libanesa. Nvidia devuelve a Jensen Huang inmediatamente. En Bruselas, las cancelaciones de vuelo duran hasta la noche.

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Lunes 23 de noviembre de 2026, a las 18.00 horas en Beirut. The National Information Agency reports new strikes in Baraachit and Hadatha, in the South. Two Lebanese channels report five arrests in the investigation of explosives seized in Qaa, compared with three reported by the army. Emmanuel Macron reafirma su apoyo al Líbano en una carta a Joseph Aoun. En los Estados Unidos, Nvidia anuncia el regreso de su cofundador Jensen Huang a la dirección.

Líbano del Sur: huelgas reportadas en Baraachit y Hadatha

The National Information Agency (ANI) reported two Israeli airstrikes near Baraachit, followed by a strike in Hadatha, Bint Jbeil district. It reports separately two drone explosions in Nabatiyah al-Faukah, less than half an hour apart. Los envíos no indican una evaluación humana de estos hechos. El tiempo de emisión de un despacho no permite una fecha precisa de las huelgas.

Esta información es distinta del fuego de artillería reportado el lunes anterior en el sur. The wounded man in the Nabatiyah and Kfar Rummane areas, reported by the ANI in the morning, was hit by the explosion of an unidentified object. El hombre herido no está incluido en los resultados de las huelgas de la tarde.

Qaa: cinco arrestos denunciados, tres anunciados por el ejército

En Qaaa, Bekaa septentrional, las cadenas Al-Jadeed y LBCI denuncian cinco detenciones después de la incautación de materiales explosivos el sábado. En su comunicado del domingo, el ejército libanés anunció tres detenciones y una confiscación de aproximadamente 264 kilos. Los dos canales no dan el mismo estado de transmisión del archivo a la inteligencia militar. No se anunciaron nuevas cuentas oficiales en los documentos consultados.

El ejército dijo que los materiales explosivos habían sido objeto de contrabando desde Siria. No identificó a ningún propietario u organización detrás de la carga. Una fuente de seguridad citada por una agencia de noticias afirma que los tres primeros sospechosos no tenían afiliación partidista. This information relates to these three persons and does not constitute a conclusion of the investigation.

Francia–Líbano: Macron escribe a Joseph Aoun

Con motivo del 83o aniversario de la independencia del Líbano, el Presidente francés envió una carta a Joseph Aoun, que fue reportada por la presidencia libanesa el lunes. Emmanuel Macron reafirma el apoyo de Francia al Líbano. Acoge con beneplácito la apertura de conversaciones directas y presenta el acuerdo marco de 26 de junio, concertado bajo los auspicios de los Estados Unidos entre el Líbano e Israel, como primer paso hacia el fortalecimiento de la soberanía del Líbano en virtud de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad.

La carta no constituye un nuevo acuerdo o decisión sobre la presencia internacional después de la FPNUL. El mandato actual de la Misión termina el 31 de diciembre. Su retirada debe organizarse en 2027; El 19 de noviembre no se anunció ninguna misión de sustitución tras las consultas del Consejo de Seguridad.

Nvidia anuncia el regreso de Jensen Huang

El Consejo de Administración votó unánimemente para restablecer al cofundador como Presidente y CEO de Nvidia y ante el Consejo. El grupo emitió la decisión el lunes. Colette Kress dejó el ínterin pero mantuvo la gestión financiera, que no había abandonado. La semana pasada, el presidente de la junta dijo que la compañía no tenía la intención de reincorporar a Huang.

Nvidia afirma que el Consejo, tras obtener el consejo de altos funcionarios estadounidenses, considera que este regreso no plantea un riesgo para la seguridad nacional. Esta evaluación no termina la investigación independiente de la empresa y no prejuzga la de las autoridades californianas, que solicitó documentos el 19 de noviembre.

Bruselas: vuelos cancelados hasta las 21:00 hora local

El aeropuerto de Bruselas anuncia la cancelación de todas las salidas y llegadas programadas el lunes entre las 7 a.m. y las 9 p.m. hora belga debido al movimiento social que también afecta el control del tráfico aéreo. Para vuelos después de las 9 p.m. o 10 p.m. en Beirut, el aeropuerto recomienda seguir las instrucciones de la empresa. Planea un día particularmente ocupado el martes 24 de noviembre, sin anunciar el mismo rango de cancelación para el martes.

Agenda: proyección a las 7 p.m. en el Festival de Cine de NDU

La Universidad de Notre-Dame de Louaizé tiene una proyección el lunes a las 7 p.m. en el Teatro Bechara El Rahi en su campus principal. La 19a edición de su festival internacional continúa hasta el 27 de noviembre. El programa anuncia seminarios a las 4 p.m. y proyecciones a las 7 p.m. Martes y miércoles. El actor y director libanés Camille Salameh es el invitado de honor.

Archivo fotográfico: la cornisa de Raouché, Beirut. Fotografía publicada en agosto de 2020, no relacionada con los acontecimientos del día. © François El Bacha / Libnanews.

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