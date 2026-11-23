En Naame, un molar de hipopótamo. En Ras al-Kelb, un premolar de rinoceronte. Estos fósiles permiten reconstruir los paisajes de la costa libanesa a la prehistoria. Dos estudios muestran cómo el desgaste dental cuenta sobre las comidas, mientras que la composición del esmalte revela variaciones en las estaciones.

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En Naame, al sur de Beirut, los prehistóricos encontraron un molar de hipopótamo. En Ras al-Kelb, identificaron un premolar de rinocerontes. Los dientes fósiles del Líbano también cuentan el paisaje de estas especies: su desgaste y la química de sus esmaltes ayudan a reconstruir los bosques, los cepillos y los despejados donde se alimentan estos animales.

Los dientes fósiles del Líbano, dos maneras de leer una comida

Cuando un animal mastica, la comida y el polvo que traga cambia la superficie de sus dientes. En toda la escala dental, el alivio de las puntas indica la abrasión experimentada con el tiempo. Bajo el microscopio, las últimas rayas y pequeñas cavidades dan otro vistazo: realizan un seguimiento de lo que el animal comió al final de su vida. Ambas lecturas no se contradicen necesariamente. Un animal puede consumir plantas abrasivas durante parte del año y luego caer en hojas o ramas.

El esmalte mantiene un segundo tipo de pista. Al analizar varias bandas del mismo diente, los investigadores comparan sucesivos momentos de entrenamiento. Las variaciones de carbono proporcionan información sobre las plantas consumidas; el oxígeno ayuda a comprender el agua potable y las variaciones estacionales. Ninguna de estas pistas solo dice cómo era toda la costa. Pero en varios cérvidos, los resultados son consistentes con la alimentación en subcrecimientos sombreados. Por el contrario, los aurocas, los antepasados salvajes del ganado doméstico, frecuentan una amplia gama de entornos.

Tres colecciones, no un bosque congelado en el tiempo

Los investigadores revisaron 721 huesos y dientes preservados en el Museo de Prehistoria Libanesa de la Universidad de Saint Joseph en Beirut. Solo Naame proporciona más de tres cuartas partes de los restos. Los conjuntos de Nahr Ibrahim y Ras al-Kelb son menos suministrados. Las colecciones antiguas pueden haber favorecido los huesos más grandes o mejor conservados: la frecuencia de un animal en una ventana o una reserva no da su frecuencia en el paisaje de la era.

El equipo data directamente de cinco dientes seleccionados de estos sets. El de Ras al-Kelb se remonta a unos 402.000 años, con una incertidumbre de 46.000 años. Uno de los dientes de Nahr Ibrahim se estima en 245.000 años, aproximadamente 23.000 años. En Naame, se calcula un depósito dental superior en 107 000 años, con una incertidumbre de 13.000 años; Otro diente del mismo depósito dio una edad mucho más reciente. Estos resultados datan de los especímenes, no todos los huesos de cada sitio, y no prueban que todos los animales citados vivieron al mismo tiempo.

Los dos estudios, publicados en septiembre de 2026, encontraron entornos forestales varias veces en el pasado de la costa libanesa. No describen un bosque uniforme o una cubierta continua observada año tras año. Esto es precisamente lo que los dientes diferentes permiten ver: cervids alimentando a la sombra, aurochs cambiando más dieta, y, en algunos especímenes, estaciones todavía legibles en esmalte.

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