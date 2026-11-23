El comunicado aprobado el 16 de noviembre en Islamabad apoya explícitamente los esfuerzos del Pakistán y Qatar por acercar a los Estados Unidos e Irán. Egipto, por su parte, confirma que coordina sus esfuerzos con Islamabad en otro marco regional. Estos dos canales se complementan sin tener el mismo mandato, y ningún anuncio establece una nueva negociación directa.

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El comunicado aprobado el 16 de noviembre en Islamabad apoya explícitamente los esfuerzos del Pakistán y Qatar por acercar a los Estados Unidos e Irán. Egipto, por su parte, confirma que coordina sus esfuerzos con Islamabad en otro marco regional. Estos dos canales se complementan sin tener el mismo mandato, y ningún anuncio establece una nueva negociación directa.

Islamabad: apoyo político, no acuerdo entre las partes

Los Ministros y Jefes de Delegación de la Organización de Cooperación Económica, reunidos en Islamabad el 16 de noviembre, apoyaron los esfuerzos de mediación del Pakistán y Qatar. También acogieron con beneplácito el principio de una iniciativa iraní para poner fin al conflicto. El comunicado de prensa no publica el contenido de esta iniciativa, no le asigna el Acuerdo de Washington, y no establece la fecha para las conversaciones. Proporciona apoyo político regional a la labor de los intermediarios, sin cambiar el compromiso entre ambos partidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán volvió a reclamar ese papel en su sesión informativa de prensa el 20 de noviembre. Para explicar el enfoque de Islamabad, recordó el memorando de Islamabad y las reuniones posteriores en Suiza. Este recordatorio se refiere a un marco ya establecido. No constituye una renovación automática de las reuniones ni una confirmación de una nueva propuesta aceptada.

Qatar y Pakistán participan en el mismo marco

El papel de ambos países se describe en sus comunicaciones oficiales. En junio, Doha anunció una reunión de alto nivel en Suiza en la que participaron Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán. En el comunicado de los dos defensores del pueblo emitido al final de esta reunión se describe el establecimiento de un comité encargado del seguimiento político de los démarches. La presidencia o recepción de un formato regional, la organización de reuniones y el apoyo diplomático no son exactamente iguales. Son los textos de junio y el comunicado de noviembre de Islamabad, leído conjuntamente, que identifican el tándem responsable de la mediación en este contexto.

Los contactos continuos no prejuzgan los resultados. Un intermediario puede enviar una propuesta sin que el destinatario la acepte. También puede estar de acuerdo en continuar el comercio sin establecer una agenda pública. Por lo tanto, los documentos no permiten reabrir las negociaciones a nivel de las delegaciones estadounidenses e iraníes.

Egipto interviene a otro nivel

On 15 November, the Egyptian Ministry of Foreign Affairs announced a meeting between Minister Badr Abdelatty and his Pakistani counterpart Ishaq Dar. El Cairo dice que quiere crear las condiciones para la reanudación del diálogo y coordinar sus esfuerzos en el llamado Grupo Cuatro Regionales, que reúne a Egipto, Pakistán, Turquía y Arabia Saudita. El grupo discutió con sus homólogos franceses, alemanes, italianos y británicos el 23 de octubre en Estambul. El comunicado conjunto enumera varios temas, entre ellos el conflicto con Irán y la seguridad de la navegación, sin sustituir el formato de mediación entre Washington y Teherán.

Egipto también lleva a cabo su propio comercio con Irán. She reported on an interview in early November between Badr Abdelatty and Abbas Araghchi. Este contacto estableció un esfuerzo para desescalar, pero ningún texto oficial consultado confió a El Cairo el mismo papel que Doha e Islamabad en el Canal Americano-Iraniano. La diferencia es que Egipto puede apoyar la reanudación de las negociaciones sin ser responsable de dirigirlas.

Por lo tanto, el cambio a seguir no es otra indicación de optimismo. Este sería el anuncio constante de una reunión, aceptación de un programa o texto aprobado por ambas partes. Ninguno de estos tres elementos se establece en los documentos recientes examinados.

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