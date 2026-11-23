Stellantis anuncia el final de su programa de resistencia oficial después de la temporada 2026 de Peugeot. La banda permanecerá en la Fórmula E hasta el final de la temporada 13, en el verano de 2027. Quiere fortalecer sus ventas de coches de rally a los equipos de clientes y también desarrollar modelos deportivos de carretera.

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Stellantis pone fin a sus compromisos oficiales del Campeonato Mundial, con dos plazos separados. Peugeot dejó resistencia después de la temporada 2026. En la Fórmula E, el grupo planea quedarse hasta el verano de 2027. Sin embargo, seguirá proporcionando coches competitivos a los clientes y desarrollar modelos deportivos.

Stellantis anunció el lunes 23 de noviembre en Poissy que centraría sus actividades de automovilismo. La retirada se refiere a sus programas oficiales del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) y Fórmula E. El fabricante no cierra su rama de competencia. Quiere utilizar sus recursos en proyectos relacionados con los coches que vende, tanto para la carrera como para la carretera.

Peugeot deja resistencia después de su última carrera en Monza

Para Peugeot, la decisión viene después de la última ronda del campeonato de 2026. El 8 de noviembre, los dos 9X8 contratados por el equipo Peugeot TotalEnergies ocuparon cuarto y octavo lugar en las 6 Horas de Monza. La marca compitió en la misma ciudad en la primera carrera del 9X8 en julio de 2022.

La retirada por lo tanto terminó el programa de fábrica que había llevado Peugeot a la categoría superior del campeonato, los Hypercars. Este no es un paquete que se anunciará para otro evento en el calendario 2026: la temporada ha terminado. Stellantis no anunció que un cliente estable reanudaría el 9X8 después de que el equipo oficial se fuera.

En la Fórmula E, una temporada más

El calendario es diferente en la Fórmula E, donde se ejecutan monoplazas eléctricos. Stellantis indica que irá al final de la 13a temporada del campeonato, que terminará en el verano 2027. Por lo tanto, el anuncio del Grupo no termina sus compromisos en este campo ahora mismo. No establece un nuevo plazo común para ambos campeonatos.

Coches para los equipos de clientes y para la carretera

En competición-cliente, el fabricante desarrolla y vende coches a equipos que los contratan ellos mismos. Es diferente de un programa de fábrica, donde la marca contrata a su propio equipo al campeonato. Stellantis quiere en particular fortalecer su oferta multimarca de coches de rally para los clientes. No promete reemplazar su programa de resistencia mundial con otro compromiso oficial del Campeonato Mundial.

El grupo también tiene la intención de movilizar a sus ingenieros en modelos deportivos, especialmente en Alfa Romeo y Maserati, así como en las versiones GTi de Peugeot, HF de Lancia y GSE d’Opel. En cuanto al trabajo, dijo que quería mantener a los empleados interesados y buscar con ellos posibilidades de redistribución interna. El grupo no especifica el número de puestos interesados ni su distribución entre los programas mantenidos.

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