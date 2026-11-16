Juegos ilegales: alrededor de 100 cuentas congeladas en el Líbano

Las Fuerzas de Seguridad Interna están anunciando la congelación de aproximadamente 100 cuentas electrónicas y carteras utilizadas en una supuesta red de juegos de azar ilegales. Two people were arrested in Anqoun on 4 November. La investigación incluye cuentas transmitidas a operadores extranjeros e identidades utilizadas sin autorización.

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Aproximadamente 100 cuentas y carteras electrónicas fueron congeladas en una investigación sobre una supuesta red de juegos de azar en línea ilegales, las Fuerzas de Seguridad Interna anunciaron el lunes 16 de noviembre. Two persons were arrested on 4 November in Anqoun, Saida district.

The investigation is conducted by the Anti-Play Office of the Judicial Police. Según ISPs, las investigaciones involucraron el uso de carteras electrónicas propuestas por dos compañías de transferencia de dinero. Sus nombres no se han hecho públicos.

Cuentas otorgadas a operadores en el extranjero

Los investigadores describieron un mecanismo por el que los intermediarios obtuvieron cuentas financieras y carteras electrónicas de particulares y luego las entregaron a personas fuera del Líbano. Estos últimos supuestamente administraban plataformas de juego ilegales y utilizaban cuentas para distribuir dinero a cambio de remuneración.

Los ISP también informan sobre el uso de documentos de identidad desconocidos para sus titulares para abrir cuentas financieras para estas plataformas. Así pues, en el comunicado de prensa se distingue la presentación de cuentas de la remuneración del fraude de identidad, sin especificar la parte correspondiente de estos dos procesos en las cuentas identificadas.

La investigación continúa

El total de cerca de cien corresponde a las cuentas electrónicas y carteras identificadas, no a varias personas detenidas. The freeze was carried out in coordination with the agencies concerned, according to the ISPs. No se anunció la cantidad total de fondos transferidos a través de esas cuentas.

La policía dice que arrestaron a un sospechoso y su asistente en Anqoun. Se emitieron avisos de investigación para otras personas sospechosas de haber participado. Las investigaciones continúan bajo la supervisión de la autoridad judicial competente.

En este anuncio, los ISP piden a los ciudadanos que no entreguen sus documentos de identidad o datos financieros a personas cuya fiabilidad no puedan verificar, a fin de evitar el fraude y la explotación de sus cuentas.

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