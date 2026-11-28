El Senado quiere que los centros de datos paguen los costos adicionales que imponen en la red eléctrica. La Casa aún no ha aprobado esta versión.

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¿Quién tiene que pagar cuando un centro de datos requiere un proveedor de electricidad para fortalecer su red? En una reforma aprobada el 19 de noviembre por 62 votos a 33, el Senado de Estados Unidos quiere asignar el costo extra a las empresas detrás de estas inversiones, en lugar de a otros suscriptores. The House of Representatives received the amended version of H.R. 2347 on 24 November. No vote por la Cámara de Representantes sobre esta versión fue anunciada el 28 de noviembre.

Centros de datos: ¿quién paga por el fortalecimiento de la red?

El proyecto distingue la transmisión de electricidad sobre la red y los precios del servicio proporcionado al centro de datos. En el primer nivel, la Comisión Reguladora Federal de Energía, FERC, sería responsable de revisar sus normas arancelarias. Los clientes seleccionados deben pagar su parte de la red existente y los costos adicionales de transporte. Las sumas así recuperadas se deducirían de los ingresos que se recaudarían para esta red, a fin de evitar cargar a otros usuarios por segunda vez.

En el segundo nivel, el texto establece una protección mínima para otros usuarios: el costo extra evitable si no se sirve un centro de datos no se puede cobrar a su factura. El cálculo puede incluir la infraestructura de producción, almacenamiento y transporte o distribución requerida en el sitio. Por lo tanto, la cuestión excede el precio de las horas de kilovatio consumidas: también se refiere a las inversiones comprometidas para satisfacer la nueva demanda.

El plan también prevé la recuperación de los gastos restantes si el operador termina su contrato antes de la amortización. Antes de construir o fortalecer las instalaciones necesarias, el proveedor debe solicitar garantías o contribuciones financieras. Las autoridades estatales mantendrán un margen de decisión sobre los aranceles minoristas dentro de los límites establecidos por el texto.

Por qué la Casa todavía tiene que gobernar

H.R. 2347 es idéntico al texto aprobado en la Cámara de Representantes el 27 de abril. Su contenido no lo es. La versión de abril se refería al tratamiento tributario de ciertas compensaciones, sin componente energético. Los senadores han adoptado una enmienda alternativa que conserva una división dedicada a este tema fiscal y añade una reforma mucho más amplia sobre autorizaciones ambientales e infraestructura energética.

Este uso de un vehículo legislativo ya adoptado por la Cámara no constituye la aprobación del nuevo contenido. La reforma todavía debe obtener el acuerdo de ambas cámaras sobre el mismo texto antes de que pueda ser remitida al Presidente. Si el texto entrara en vigor en el Estado, la FERC tendría 90 días para revisar su política de precios del transporte e iniciar el procedimiento reglamentario. El plazo para la adopción de la norma definitiva sería entonces un año de la propuesta de regulación.

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