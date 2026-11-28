Un tribunal de Missouri aprobó un acuerdo colectivo sobre denuncias relacionadas con la Ronda en los Estados Unidos. Monsanto, subsidiaria de Bayer, planea una contribución máxima de $7.25 mil millones a lo largo de 21 años. The decision remains subject to appeal and does not constitute an acknowledgement of responsibility.

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Un tribunal de Saint-Louis, Missouri, aprobó el viernes 20 de noviembre un convenio colectivo sobre las denuncias relacionadas con el uso de la redada en los Estados Unidos. Monsanto, subsidiaria de Bayer, planea gastar hasta $7.25 mil millones a lo largo de 21 años. La decisión todavía puede ser apelada y el acuerdo no implica el reconocimiento de la responsabilidad.

Un límite máximo de financiación, no un pago inmediato

El tribunal dio su aprobación final al acuerdo presentado en febrero, después de la aprobación provisional inicial en marzo. Esta medida valida el mecanismo a nivel del tribunal que se halla sometido a él; Sin embargo, no hace irrevocable la decisión. Bayer afirma que en caso de apelación, los pagos posteriores de Monsanto serán suspendidos hasta que se haya resuelto. La cifra de 7.250 millones de dólares corresponde al límite máximo acumulado para las contribuciones, incluidas las sumas ya pagadas. No corresponde a una cantidad inmediatamente disponible o a una cantidad distribuida por igual entre las personas afectadas.

El Reglamento se aplica a las personas que afirman haber sido expuestas a la Redonda en los Estados Unidos antes del 17 de febrero de 2026 y que han sido, o serán, diagnosticadas con linfoma no Hodgkin en determinadas condiciones. Para futuros diagnósticos, Bayer indica un período de 16 años después de la entrada en vigor del Acuerdo. Este período no se confunde con el máximo de 21 años durante los cuales Monsanto puede ser llamado a financiar el esquema. El administrador de la regulación establece criterios de elegibilidad y cantidades variables dependiendo del registro, incluyendo exposición y diagnóstico. Por lo tanto, cada solicitud individual no está sujeta a aprobación.

El acuerdo colectivo y el juicio de Durnell no responden a la misma pregunta

El fallo de Missouri sigue una decisión separada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dictada el 25 de junio en el casoMonsanto contra DurnellEl Tribunal sostuvo que la ley federal impidió a Monsanto proceder sobre la base dada por este autor: la ausencia en la etiqueta de una advertencia de que el marco federal no requería. Revocó la decisión del Tribunal de Apelación de Missouri y remitió el caso a ella.

El fallo se refiere a la posibilidad de imponer una mención adicional por la ley de un Estado americano. No constituye una conclusión médica sobre el origen del linfoma de un autor y, por sí mismo, no excluye ninguna otra forma de recurso. El acuerdo aprobado en Saint-Louis responde a otra pregunta: las condiciones en que las reclamaciones pueden ser compensadas por un acuerdo colectivo, sin que la empresa admita falta.

El calendario de pagos depende ahora de las apelaciones

El administrador del acuerdo declara que la entrada en vigor no es automática: depende de la expiración de los períodos de apelación o del resultado de cualquier apelación. El tribunal pondrá a disposición el fallo y una lista de solicitudes válidas para la retirada del grupo. Las personas que figuran en esta lista no están en la misma situación que las que simplemente impugnaron los términos del acuerdo por los miembros restantes del grupo.

Tampoco altera el juicio las reglas europeas. En la Unión Europea, el glifosato sigue siendo aprobado como sustancia activa hasta el 15 de diciembre de 2033, con sujeción a las condiciones. La autorización de productos que los contengan está sujeta a un examen separado por los Estados Miembros. Por un lado, Missouri resolvió un acuerdo de compensación estadounidense; por otro, las autoridades europeas dictaron sobre el uso de productos de protección de plantas.

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