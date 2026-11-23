En la Franja de Gaza, el Conservatorio Nacional de Música de Edward Said y las asociaciones asociadas mantuvieron actividades tras el desplazamiento de sus estudiantes y equipos. Su trabajo muestra lo que implica la continuidad de la enseñanza cuando los cursos ya no se pueden realizar en los mismos locales.

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En la Franja de Gaza, el Conservatorio Nacional de Música de Edward Said y las asociaciones asociadas mantuvieron actividades tras el desplazamiento de sus estudiantes y equipos. Su trabajo muestra lo que implica la continuidad de la enseñanza cuando los cursos ya no se pueden realizar en los mismos locales.

Encontrar un lugar para aprender

El Conservatorio Edward Said dedica parte de sus publicaciones a las actividades de su rama de Gaza. El 31 de octubre, informó que la enseñanza musical continuó a pesar de la guerra. Desde finales de 2023, su programa de prácticas musicales ha llegado a las personas desplazadas en centros de acogida, escuelas y comunidades. El Consejo Internacional de Música, que distinguió el proyecto, también citó actividades organizadas bajo tiendas de campaña. Esta continuidad no significa que los locales habituales hayan sido reconstruidos o reabiertos.

Las asociaciones han evolucionado con el tiempo. La Fundación Delia Arts explicó que en enero de 2024 abrió un lugar para artistas en Rafah con el conservatorio y la asociación Al Kamanjati. A continuación, describe un mecanismo que moviliza a artistas locales para ofrecer actividades musicales y educativas. El primer lugar y sus proyectos sucesores no son intercambiables: la narración de su creación no es suficiente para confirmar que ahora están operando en el mismo lugar.

Un curso no es un concierto

Parte del trabajo implica funciones simples: tener un instrumento, encontrar un lugar donde varios estudiantes pueden escuchar y practicar, y luego mantener contacto con ellos cuando las familias tienen que salir. Por consiguiente, los programas citados por el conservatorio y sus asociados no se limitan a los conciertos públicos. También incluyen aprendizaje, actividades colectivas y oportunidades para jugar juntos. Sin información más precisa, no es posible establecer calendarios o una lista de lugares donde los cursos estarían abiertos para el registro.

El Consejo Internacional de Música ha informado a casi 40.000 personas afectadas desde el comienzo de su programa, en gran medida niños y jóvenes. La cifra incluye Gaza, la Ribera Occidental y actividades para familias desplazadas en Gaza en El Cairo. No son una población estudiantil actualmente matriculada en Gaza ni el número de personas que asisten a cursos regulares.

Preservar el aprendizaje sin un efecto terapéutico prometedor

Unesco identifica las actividades artísticas y culturales en su apoyo a la reanudación de la educación en Gaza. Además de la música, su balance cubre narrativa, artes visuales, danza y patrimonio. Describe un campo de acción más amplio que el del conservatorio y no debe añadirse a éste.

Varias asociaciones presentan estos talleres como momentos de respiro y expresión. Esto proporciona información sobre el propósito del programa, no su efecto clínico. Para los profesores, la cuestión verificable es otra: permitir a los estudiantes continuar una práctica después de un viaje, incluso cuando el instrumento, el local y el grupo ya no son iguales.

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