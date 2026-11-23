Un desglose de los servicios informáticos puede detener una actividad sin derecho a una indemnización total. Las condiciones de Microsoft noviembre 2026 distinguen una responsabilidad calculada sobre los cargos de servicio de otras pérdidas. El contrato especificará el método de medición, exclusiones y plazos aplicables a cada licitación.

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Un desglose puede interrumpir el mensaje, las reuniones y la facturación de una empresa a la vez. Sin embargo, la provisión de un contrato de computación en la nube no se calcula sobre esta pérdida de beneficios. En sus condiciones de noviembre 2026 para los servicios online con licencia de volumen, Microsoft distingue las cantidades pagadas por el servicio afectado de las pérdidas que la interrupción puede causar al cliente.

Un activo a nivel de servicio, no perdió la facturación

Un acuerdo de nivel de servicio establece indicadores, un período de medición y reglas que varían según el producto. El tiempo de inicio y fin de un incidente anunciado públicamente debe distinguirse de la falta de disponibilidad real para el cliente. En el texto de Microsoft, el mantenimiento planificado y cierta falta de disponibilidad excluida por el contrato no se incluyen en este cálculo. Un mensaje de incidente no constituye reconocimiento de la elegibilidad para un activo.

Si la solicitud es aceptada, se incluye la tarifa por el servicio, el recurso o el suministro correspondiente. El texto establece un límite máximo correspondiente a los honorarios mensuales aplicables y excluye la pérdida de ingresos y gastos operativos. Presenta crédito como remedio previsto en este acuerdo para un problema de rendimiento o disponibilidad. This does not affect any rights derived from other provisions or from the law applicable to a particular dispute.

Condiciones y plazos varían según contrato

El documento del 17 de noviembre prevé, en sus términos y condiciones generales, la recepción de 60 días después del incidente de Azure. En relación con otros servicios abarcados por el informe, indica un plazo al final del período aplicable después del mes del incidente. Esto no es un plazo universal; la edición aplicable puede depender de la fecha de suscripción o renovación. Un cliente bajo un contrato diferente debe referirse a su propio acuerdo.

La empresa debe poder documentar el incidente, las horas, los servicios realmente afectados y el alcance de la interrupción. Estos elementos se utilizan para examinar el activo. Medir una pérdida de funcionamiento, si este problema surge por separado, es otro cálculo.

El Reglamento Europeo de Datos se refiere en particular a los obstáculos al cambio de proveedor. Responde a la cuestión de la portabilidad de los servicios, no el cálculo de tener después de un desglose. Reducir la dependencia de un proveedor y determinar lo que debe por un incidente son dos cuestiones distintas.

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