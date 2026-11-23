The Huthia authorities in Sana’a reported 17 employees killed and 11 injured following strikes in Hodeida Governorate, Yemen. Atribuyen estas huelgas a Arabia Saudita. El balance es provisional. El Gobernador indicó que proseguía la investigación y que el Departamento informó de recortes de telecomunicaciones.

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The Huthies of Sana’a reported 17 employees killed and 11 injured after strikes on Monday, 23 November, in the Yemeni governorate of Hodeida. El Ministerio de Telecomunicaciones de estas autoridades asigna las huelgas a Arabia Saudita. El balance sigue siendo provisional.

Continúan las investigaciones

El ministerio coloca las huelgas al amanecer. Afirma que han tocado edificios de una empresa pública de telecomunicaciones, incluidos los locales utilizados por su personal. El gobernador de Hodeida Abdallah Atifi también informó de 17 muertes durante una visita el lunes. Indicó que los equipos seguían investigando bajo los escombros.

Durante todo el día se han distribuido varios informes provisionales. The figure of 11 injured was that reported by the Ministry of Telecommunications. No puede hacerse una evaluación independiente. La investigación en comunicados de prensa pública saudí no reveló una respuesta a este episodio.

Cuts reported by the Ministry

El Ministerio también informó de interrupciones en las telecomunicaciones y el acceso a Internet en varios distritos de la provincia. No dio un calendario de recuperación. El alcance y la duración de los cortes no fueron verificados independientemente.

Hodeida, en el Mar Rojo, está controlada por los Houthis, que es combatida por una coalición liderada por Arabia Saudita y que apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente. El 20 de noviembre, la coalición había pedido a los civiles que abandonaran el puerto de Hodeida. Esta advertencia fue dirigida al puerto y no confirma la atribución de las huelgas reportadas el lunes.

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