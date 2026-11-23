El lunes, una huelga israelí mató a un empleado del OOPS en Jabaliyah e hirió a otros tres miembros de su equipo, según el Organismo. Todos trabajaban cerca de un pozo de agua. El ejército israelí dice que están revisando el informe. Se reportaron dos muertes en una huelga separada al oeste de la ciudad de Gaza.

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Un empleado del OOPS resultó muerto y otros tres miembros del equipo resultaron heridos el lunes 23 de noviembre en una huelga israelí en Jabaliya, la Franja de Gaza septentrional, según el organismo de las Naciones Unidas. Trabajaron cerca de un pozo de agua en el campamento de refugiados.

Un equipo empleado en el servicio de agua

Un portavoz de la agencia indicó que los primeros elementos colocaron el punto de impacto en una calle adyacente al pozo, donde los empleados realizaron su trabajo habitual. El Organismo no afirmó que el pozo o sus empleados habían sido objeto de ataques. Caregivers identificó al empleado asesinado como Adel al-Helo.

El ejército israelí dijo que estaba revisando la información sobre este incidente. En esta etapa, ni la condición del pozo ni el funcionamiento continuado después de la huelga se establecen.

Dos muertes reportadas en otra huelga

El Hospital Al-Shifa informó de la muerte de otras dos personas el lunes, en una huelga separada en un vehículo al oeste de la ciudad de Gaza. Esta evaluación no debe confundirse con la del equipo del OOPS en Jabaliya, ni debe interpretarse como un recuento completo de las víctimas del día en el enclave.

La cesación del fuego que entró en vigor en octubre de 2025 redujo la escala de los combates sin detener las huelgas. El OOPS sigue prestando servicios de agua en la Faja de Gaza, incluido el uso de pozos y sistemas de desalinización, según sus últimas declaraciones en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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