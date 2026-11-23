La Comisión Europea propone un 22o paquete de sanciones contra Rusia. Aproximadamente 60 bancos, plataformas de criptomoneda y participación de bandera rusa en competiciones europeas están dirigidos. El Consejo aún no ha actuado por unanimidad. Las nuevas pautas de visado son un procedimiento separado.

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La Comisión Europea presentó el lunes 23 de noviembre en Estrasburgo un 22o proyecto de sanciones contra Rusia. Cerca de 60 bancos, plataformas de criptomoneda y participación de bandera rusa en competiciones en la Unión están a la vista. Los veintisiete todavía tienen que estar de acuerdo unánimemente.

Cerca de 60 bancos dirigidos

El Presidente de la Comisión Ursula von der Leyen propuso extender la prohibición de transacción a unos 60 bancos rusos y excluirlos de SWIFT, la red de mensajería utilizada para pagos entre bancos. El proyecto también se dirige a ciertas redes de pago y plataformas de criptomonedas, incluso en terceros países, cuando se facilita la circunvención de las sanciones, según la Comisión.

En materia de energía, el proyecto extendería la prohibición de prestar servicios europeos a la construcción, operación o reparación de la infraestructura rusa, incluidas las refinerías. La Comisión tiene previsto incluir servicios de electricidad por primera vez. También propone añadir más de 70 buques a la llamada flota fantasma.

Deporte y visados: dos procedimientos para distinguir

A nivel deportivo, la Comisión propone evitar que equipos y atletas compitan bajo la bandera rusa en eventos organizados en la Unión. El texto también prevé la restricción de la financiación de los patrocinadores rusos a las asociaciones deportivas y culturales europeas. El anuncio no constituye una prohibición general de la participación basada únicamente en la nacionalidad rusa.

Paralelamente, la Comisión aprobó las directrices sobre visados el lunes. Deben ayudar a los Estados Miembros a aplicar la prohibición de los combatientes actuales y antiguos de las fuerzas rusas. El Alto Representante de la Unión, Kaja Kallas, propuso activar esta prohibición, cuya fecha de entrada en vigor queda por decidir el Consejo. La Comisión recuerda que los controles mejorados deben salvaguardar el acceso a la protección, en particular para los disidentes y los periodistas independientes.

Por lo tanto, la presentación del 22o conjunto de medidas no hace que esas nuevas medidas sean aplicables: las decisiones sobre sanciones todavía deben adoptarse por unanimidad en el Consejo de la Unión Europea.

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