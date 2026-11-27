El equipo básico para seis personas se estima en 6.171 dólares en el mercado de Gaza, en comparación con 716 dólares si las ONG compran en el extranjero y lo dirigen. El esquema de vivienda es sólo 35% financiado.

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El equipo básico para seis personas se estima en 6.171 dólares en el mercado de Gaza, en comparación con 716 dólares si las ONG compran en el extranjero y lo dirigen. El esquema de vivienda es sólo 35% financiado.

La cobertura cuesta aproximadamente 71 dólares en Gaza, en comparación con 6 dólares para una organización humanitaria en el extranjero. Para una familia de seis años, la diferencia es de 5.455 dólares respecto de un paquete de suministro de invierno, según el grupo de coordinación de la vivienda, cuyos resultados se reflejan en el informe de las Naciones Unidas de 26 de noviembre. The figures compare a local purchase to an international supply sent by NGOs. Esto no es un precio medio pagado por todas las familias ni la cantidad de ayuda pagada a los hogares.

Lo que el $6,171 cubre

La estimación incluye un refugio de emergencia, una lámpara solar, seis colchones, seis mantas y seis conjuntos de ropa de invierno. No corresponde al costo de la reconstrucción de una vivienda. Parte de la brecha proviene de materiales de refugio: falta madera en el mercado local, según el Consejo Noruego de Refugiados, que coordina organizaciones de refugio con la Organización Internacional para las Migraciones.

El mismo grupo estima que aproximadamente 1,36 millones de personas viven en tiendas de campaña o refugios improvisados, es decir, el 65% de la población de Gaza. Sus socios tenían menos de 6.500 tiendas de campaña en el enclave antes del 15 de noviembre. Esta cifra describe el stock de organizaciones que participan en este esquema, no el número total de tiendas ya instaladas.

Suministros de puntos de desembarque cruzados

Según el Consejo de Refugiados de Noruega, las restricciones israelíes a la oferta de límites de entrada de material, mientras que la falta de financiación reduce la capacidad de las ONG para comprar y distribuir equipo. En octubre, sólo el 9% de los camiones de ayuda entraron en Gaza transportaban suministros de refugio, según el grupo de coordinación. La organización afirma que se han autorizado tiendas de campaña y tarpaulinas, así como pequeñas cantidades de madera, pero no en volumen suficiente para las necesidades identificadas.

El informe de la ONU distingue el transporte humanitario del comercio. Del 16 al 23 de noviembre, de 527 envíos de las Naciones Unidas y de asociados, 405 se descargaron en la parte israelí del cruce Kerem Shalom. La descarga no demuestra una distribución a las familias. Durante un período ligeramente diferente, del 16 al 22 de noviembre, las Naciones Unidas también informaron de la entrada de 135 camiones comerciales cargados de materiales de vivienda, según la Cámara de Comercio de Gaza. Estas dos cifras no miden la misma operación.

El plan de invierno sigue siendo 35% financiado

De los aproximadamente 283 millones de dólares solicitados para la respuesta mínima a los refugios, el 35% se había financiado de conformidad con el informe del 26 de noviembre. Las existencias y suministros previstos cubren menos de una quinta parte de los requisitos para mantas, colchones e iluminación solar, y menos del 1% de los requisitos de ropa de invierno.

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