Funcionarios públicos golpean, bajan los precios de los generadores, cuatro hospitales del sur para rehabilitar y préstamos europeos a Ucrania todavía en discusión.

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Los funcionarios públicos están llamados a huelga este viernes en el Líbano. El precio objetivo por hora kilovatio para generadores privados cae en noviembre. En el Sur, cuatro hospitales públicos son llamados a licitación. En Bruselas, 24 estados apoyan el proyecto de un nuevo préstamo a Ucrania, pero la Unión no lo ha adoptado.

Viernes, 27 de noviembre, 2026, 8:00 a.m. Hora de Beirut.

Líbano: Funcionarios gubernamentales llamados a huelga

La Liga de Funcionarios Públicos de la Administración Pública pide una parada para trabajar este viernes en ministerios y administraciones. Pidió una nueva escala de sueldos, la integración de los suplementos de remuneración en el sueldo básico y la revisión de las prestaciones de transporte. La apelación sindical no es una decisión del gobierno de cerrar las ventanas. La Liga no ha publicado una lista de servicios que en realidad se detendrán.

Generadores: 50 382 libras por kilovatio hora en la ciudad

El Ministerio de Energía y Agua fija el precio objetivo por kilovatio hora de generadores privados en la ciudad para noviembre en LL 50,382, 4,3% menos que en octubre. La tasa es de 55 420 LL en ciudades donde la red supera los 300 metros y en aldeas superiores a 700 metros. La cuota fija es LL 385.000 para 5 amperios y LL 685.000 para 10 amperios. El Ministerio excluye los suplementos para el mantenimiento de generadores y para el uso de paneles solares por sus suscriptores.

IVA: dos plazos el lunes 30 noviembre

La declaración y el pago del IVA en el tercer trimestre de 2026, junto con las declaraciones y reclamaciones que se han de presentar en esta declaración, deben presentarse el lunes 30 de noviembre. Una decisión separada fija el mismo día el final del período para calificar para una reducción de ciertas penas de IVA. No exime de pagar la cuota de impuestos.

Líbano del Sur: disparos reportados en Marjayoun y licitación para cuatro hospitales

The National Information Agency reported, shortly after midnight, Israeli artillery fire in the Marjayoun plain on Thursday night. El envío no da tiempo ni balance precisos. Los disparos ya habían sido reportados en esta zona la noche anterior.

El Consejo para el Desarrollo y la Reconstrucción ha lanzado un llamamiento a licitación para rehabilitar los hospitales públicos de Tebnine, Nabatiyah, Hasbaya y Marjayoun. Se esperan ofertas el 9 de diciembre al mediodía. El cronograma del mercado proporciona 150 días desde el inicio real, cuya fecha no está fijada.

Yemen: La Coalición Saudita anuncia nuevos ataques · Global Voices

La coalición liderada por Arabia Saudita afirmó haber alcanzado 50 objetivos en las zonas de Sana’a, Hodeida y Saada el jueves por la noche. No detallaba los sitios interesados. El anuncio no hace posible concluir que el puerto de Hodeida, mencionado anteriormente, fue nuevamente golpeado. No se han confirmado resultados de esta nueva serie de huelgas.

Ucrania: ningún acuerdo europeo sobre el nuevo préstamo

Veinticuatro estados apoyan el proyecto de préstamo de EUR 45 mil millones a Ucrania para 2027, dijo el Presidente del Consejo Europeo António Costa al final de la cumbre. Entre ellos, Bulgaria apoya únicamente el componente no militar. El texto no fue aprobado y debe volver al programa en diciembre. Tampoco estuvieron de acuerdo en el marco presupuestario de la Unión para 2028–34.

Nueva Zelanda: El resultado final deja coalición con asiento mayoritario

La Comisión Electoral asigna 65 de 130 escaños a los tres partidos de la coalición saliente, mientras que 66 escaños son necesarios para la mayoría. El Partido de la Oportunidad obtiene siete elegidos. La publicación de los resultados finales no resuelve la cuestión del próximo gobierno: no se ha anunciado un acuerdo de coalición.

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