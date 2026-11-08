En Jordania, el pan precede a la agricultura

En Shubayqa 1, al noreste de Jordania, los restos carbonizados atestiguan la preparación de pasteles hace unos 14.400 años. Estos alimentos preceden a los ahorros basados en cereales domesticados. Su estudio muestra una cocina elaborada, que combina plantas silvestres y varios gestos transformadores. Este nuevo episodio de nuestra serie « ¿Sabes? » explica cómo los investigadores identifican estos fragmentos y qué análisis de 2026 añaden a nuestro conocimiento de esta dieta prehistórica.

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¿Lo sabías? En Jordania, los cazadores-recolectores ya estaban preparando pasteles hace unos 14.400 años. En Shubayqa 1, los fragmentos carbonizados atestiguan esta cocina bien antes del desarrollo de las sociedades agrícolas. Este pan prehistórico en Jordania no sólo cuenta la historia del trigo. También revela el papel de las plantas de pantano, mucho menos visible en las narrativas sobre nuestra dieta.

El chaleco tiene unos pocos milímetros. Negro, irregular, apenas se asemeja al pan puesto hoy en una mesa. Sin embargo, su estructura conserva el rastro de una preparación humana. Los ingredientes se redujeron a pequeñas partículas, mezcladas y cocidas. El fuego convirtió algunos restos en archivos.

El sitio está situado en el Desierto Negro, al noreste de Jordania. Las excavaciones realizadas entre 2012 y 2015 entregaron chimeneas y edificios de piedra. El análisis de alimentos, publicado en julio de 2018, ha cambiado una cadena que se mantiene como obvia: la agricultura primero, la elaboración de pan entonces.

Un pan prehistórico en Jordania, antes de los campos

Los habitantes de Shubayqa 1 pertenecían a las comunidades natoufianas del Levante. Estos cazadores-recolectores vivieron varios milenios antes de la generalización de cultivos domesticados. Sin embargo, conocían plantas y técnicas comestibles desarrolladas para procesarlas.

Su tiempo no es consistente en toda la región. Las comunidades construyeron viviendas sostenibles, mientras que su movilidad y sus recursos variaron. Los natoufianos se refieren a territorios divididos entre varios países, entre ellos el Líbano, Siria y Jordania.

Un estudio de tiempo publicado en 2017 ya había destacado la antigüedad de Shubayqa 1. Su primera ocupación data de unos 14.600 años. Muestran que estas comunidades no se limitaban a paisajes forestales cerca del Mediterráneo. También explotaban entornos más abiertos hacia el este.

Por lo tanto, la fórmula « pan antes de la agricultura » resume una observación precisa. La transformación de plantas silvestres en alimentos cocidos precedió ahorros basados en cereales domesticados. No significa que todos los habitantes del Levante siguieron la misma forma de vida.

Cómo reconocer un pastel en migas quemadas

Los investigadores clasificaron 24 fragmentos de Shubayqa como preparaciones panales. No tenían ni un miche intacto ni una receta. La identificación se basó en el examen de tejidos vegetales, partículas y cavidades almacenadas en el material carbonizado.

El microscopio electrónico permite estudiar esta organización a una escala muy pequeña. El tamaño y distribución de los vacíos ayudan a comparar una masa, hervir o cocinar pan. En Shubayqa, las características observadas corresponden a preparaciones planas, probablemente no levantadas.

Esta precaución explica el vocabulario científico: productos « como pan ». El término describe una categoría técnica. No permite reconstituir su gusto exacto, forma o lugar en cada comida.

La investigación sobre los alimentos antiguos ahora implica varios enfoques. Se enfrentan a fragmentos arqueológicos con herramientas de rectificado, equipos de cocina y experimentos controlados. Preparar y carbonizar alimentos modernos ayuda a comprender los rastros que cada operación puede dejar.

El trabajo en Çitalhöyük, Turquía y Jarmo, Kurdistán iraquí, continúa este enfoque. Estos sitios son más recientes. Nos permiten estudiar la variedad de preparaciones de cereales, sin suponer que cualquier residuo que contenga granos sea necesariamente pan.

Cereales silvestres, pero también tubérculos

La casa de Shubayqa no fue alimentada por una panadería de cereales en este sentido. El estudio de fragmentos indica el uso de cereales silvestres y, en algunos casos, otras plantas. El tejido subterráneo probablemente se refiere a tubérculos de cinturones, plantas de humedales.

Estos órganos almacenan reservas de nutrientes. Su presencia expande la imagen espontánea de un pastel que consiste únicamente en harina de trigo. También recuerda una dificultad arqueológica: las semillas a menudo se reconocen más fácilmente que las raíces o tubérculos transformados.

La investigación publicada en 2018 hace posible restaurar una cadena de gestos: preparar las plantas, molerlas, obtener un material bastante fino, luego hacer y cocinar una masa. No proporciona las proporciones de una receta reproducible. Presentar una « receta auténtica de 14.400 años » superaría las pruebas disponibles.

Estas operaciones requerían tiempo y experiencia. Por lo tanto, la colección de plantas silvestres no impidió una cocina compleja. Entre un recurso encontrado en el paisaje y un alimento servido, ya podrían ocurrir varias transformaciones.

Lo que el estudio 2026 añade al archivo

Un nuevo análisis botánico, publicado el 16 de julio de 2026, pone estos pasteles en una dieta más grande. Cubre 90.890 restos de plantas no leñosas de la secuencia de ocupación Shubayqa 1.

Los resultados destacan el lugar de las plantas de humedales. Durante las viejas ocupaciones, los tubérculos de los francotiradores ocupan una posición importante. Más tarde, su proporción disminuyó, mientras que las semillas y las hierbas se hicieron más importantes.

El paisaje actual puede engañar al visitante. El nombre del Desierto Negro evoca la aridez y el basalto. Al final del Pleistoceno, la cuenca vecina recibió agua capaz de mantener un ambiente húmedo, estacional o más sostenible. Este recurso ayudó a hacer posibles estancias repetidas.

Este desarrollo requiere evitar una historia centrada exclusivamente en el trigo. Las primeras galettes conocidas en el sitio pertenecían a un conjunto diverso de alimentos. La presencia del pan no muestra que los cereales ya dominaban toda la subsistencia.

El descubrimiento no fecha la invención del pan

Un antiguo vestigio da un límite documental: esta práctica existía al menos en ese momento. No designa automáticamente su lugar de nacimiento. Los preparativos anteriores pueden haber desaparecido, no carbonizar o permanecer en sitios desconocidos.

El orden de descubrimientos también depende de métodos. Una búsqueda que conserva y examina pequeños fragmentos orgánicos puede revelar alimentos descuidados durante mucho tiempo. La historia culinaria se hace evidente cuando la atención se centra en los restos antes difíciles de identificar.

El descubrimiento también permite establecer una filiación directa con el actual pan libanés. Las similitudes generales, como una forma plana, no son suficientes para demostrar la transmisión continua de una receta durante milenios.

Queda una pregunta: ¿el deseo de producir más de estos alimentos fomenta el cultivo de cereales? Esta propuesta sigue siendo una hipótesis. En particular, la investigación en curso busca distinguir la colección, la gestión de recursos y la cultura, comparando Shubayqa 1 con el sitio cercano Shubayqa 6.

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