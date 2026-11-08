Komychuvakha: Ruso drone golpea rescate

Un dron ruso golpeó a los equipos de rescate en Komychouvakha el domingo 8 de noviembre de 2026, según los servicios de emergencia de Ucrania. No hubo heridos trabajadores de primeros auxilios, pero el equipo especializado resultó dañado. Stakeholders continue their research on the bomb site on November 2. La administración regional registró 55 órganos que se retiraron de los escombros, 29 de los cuales fueron identificados, y 45 personas registradas como desaparecidas. Estas cifras pueden superponerse. Los ataques con drones obligan regularmente a los equipos a suspender las operaciones, según las autoridades regionales.

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El ataque de un drone ruso en Komyshuvkha golpeó a los equipos de rescate el domingo 8 de noviembre de 2026, según los servicios de emergencia ucranianos. They were at the site of a bombed shelter on 2 November in the Zaporijjia area. Ningún trabajador de rescate resultó herido, pero el ataque dañó equipo especializado.

Drone ruso en Komyshuvkha durante la búsqueda

El Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania coloca la huelga por la mañana. Según su declaración, el dron atacó a los equipos que continuaban las operaciones de rescate en el lugar de la bomba.

Rescate no detalla el equipo dañado. Tampoco especifica la duración de cualquier interrupción relacionada directamente con este ataque.

La investigación está en su séptimo día. Mykhailo Semikine, jefe de la administración militar regional de Zaporijjia, describe las operaciones con regularidad interrumpidas por drones rusos. El peligro obliga a los equipos a suspender periódicamente su investigación, dice en su situación del 8 de noviembre.

Esta nueva huelga ocurrió así en un lugar de rescate que seguía activo seis días después del bombardeo inicial. Las autoridades regionales dicen que deben proteger a los interesados mientras continúan buscando a las víctimas.

La identificación continúa después de la huelga del 2 de noviembre

El bombardeo del 2 de noviembre golpeó una vieja escuela y un refugio cercano. Las personas estaban allí para recibir ayuda humanitaria, según las autoridades ucranianas.

In its situation, the regional administration reported 55 bodies removed from the rubble, 29 of which were identified. Esta evaluación se refiere al ataque el 2 de noviembre. No corresponde a las víctimas de la huelga de drones anunciada el domingo.

The authorities also list 45 persons on the lists of missing persons. Señalan que algunos podrían estar entre las víctimas cuyos cuerpos ya se han encontrado. Por lo tanto, estas dos cifras no deben añadirse juntas. El análisis de ADN continúa estableciendo identidades.

La administración regional aún no puede anunciar una fecha para el final de las operaciones. La investigación e identificación de las víctimas sigue en curso.

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