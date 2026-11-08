Rail in the Gulf: six countries sign agreement

Los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo firmaron un acuerdo ferroviario en Manama el 8 de noviembre de 2026. El texto organiza su coordinación con el GCC Rail Authority, especifica las responsabilidades nacionales y establece normas comunes de seguridad y funcionamiento. Esta etapa se refiere a la aplicación de la red regional, aprobada en 2009. No marca la apertura de un nuevo servicio de transporte. El objetivo sigue siendo vincular las redes nacionales para facilitar los viajes y los intercambios.

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Los seis Estados del Consejo de Cooperación del Golfo firmaron un acuerdo ferroviario el 8 de noviembre de 2026. Reunidos en Manama, Bahrein, adoptaron un marco común para vincular sus redes nacionales. El texto especifica las responsabilidades de cada país y los arreglos de coordinación. Esta etapa organiza el proyecto ferroviario en el Golfo. No corresponde a la apertura de un nuevo servicio.

El acuerdo reúne a Arabia Saudita, Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Los Ministros de Transporte de CCMD participaron en la ceremonia. El secretario general de la organización, Jasem Mohamed Albudaiwi, también estuvo presente.

Rail in the Gulf: common rules for networks

Según el Ministerio de Transporte de Qatar, el texto establece un mecanismo de coordinación entre los Estados Miembros y la Autoridad de Ferrocarriles del CCG. Su objetivo es eliminar los obstáculos a la ejecución del proyecto. También organiza la integración técnica y operacional de las redes nacionales en el futuro conjunto regional.

Las disposiciones abarcan normas técnicas, normas de funcionamiento y requisitos de seguridad. También cubren la interoperabilidad, es decir, la capacidad de las diferentes redes para operar juntas. El acuerdo define las responsabilidades de cada país y prevé un calendario para la aplicación y la explotación.

Un proyecto aprobado en 2009

En 2009, el Consejo Supremo aprobó la creación de una red que vinculara a los seis Estados Miembros. Para diciembre de 2021, había decidido crear una autoridad ferroviaria común. Su misión es coordinar la ejecución del proyecto y garantizar su compatibilidad con las redes nacionales.

El Ministro de Transporte de Qatar, Mohammed bin Abdulla bin Mohammed Al Thani, defendió los objetivos económicos del acuerdo. En particular, destacó el movimiento de personas y bienes, servicios logísticos, comercio y turismo. Estos efectos esperados siguen vinculados a la realización de las conexiones y su funcionamiento.

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