Golpes cerca de Sanaa: 33 muertos según Houthis

The health authorities controlled by the Houthis bring to 33 deaths and 39 injuries the results of the 7 November strikes in Al-Shariyah, near Sana’a. Su cuenta incluye 13 niños entre los muertos. Sustituye el registro de 22 muertes y 30 lesiones reportadas anteriormente. Los Houthis acusan a Arabia Saudita, cuyo centro internacional de comunicaciones afirma revisar la información. El balance y la asignación permanecen sin confirmación independiente. Es el mismo evento, distinto del ataque al mercado de Taez.

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Los resultados de las huelgas cerca de Sanaa son ahora 33 muertos y 39 heridos, según el Ministerio de Salud controlado por los Houthis. Este recuento se refiere a los ataques del sábado 7 de noviembre de 2026 en Al-Shariyah, distrito de Bani Hushaish. Las autoridades de Houthi acusan a Arabia Saudita. Ni los números ni la atribución de las huelgas se confirman independientemente.

Los resultados de las huelgas cerca de Sanaa aumentaron

En una declaración emitida el domingo 8 de noviembre, el portavoz de salud Anees al-Asbahi detalla la distribución de las víctimas. Anuncia la muerte de 13 niños, ocho mujeres y doce hombres. Entre los heridos hay 13 niños, 10 mujeres y 16 hombres.

Estas cifras reemplazan el registro de 22 muertos y 30 heridos reportados el sábado anterior y previamente reportados por Libnanews. Representan once muertes y nueve lesiones adicionales en el conteo del mismo evento, no otro ataque.

El portavoz describió el balance como casi definitivo. Esta redacción sigue siendo la misma que la de las autoridades de Sana: no es válida para la verificación externa del número de víctimas.

Riyadh dice examinar la información

The Houthi authorities claim that the strikes hit homes in Al-Shariyah, east of the capital. The Saudi International Communications Centre informed a news agency that it was reviewing this information. Esta respuesta no confirma las circunstancias del bombardeo o la responsabilidad planteada por los Houthis.

El sábado, el director del Hospital Sehatuna de Sanaa, Abdul-Aziz al-Dailami, describió varios heridos en una condición muy grave. Mencionó lesiones en la cabeza, el pecho y las piernas, así como fracturas.

La evaluación revisada abarca únicamente a Al-Shariyah. It does not include the victims of the Al-Hadara market in Taez province, who were beaten the day before. Las circunstancias de estos dos acontecimientos siguen siendo distintas. In Al-Shariyah, an independent verification of the human balance and the sequence of strikes is still expected.

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