Israel: Eisenkot recibe el mandato · Voces globales

Gadi Eisenkot recibió un mandato el domingo 8 de noviembre para formar el próximo gobierno israelí en una ceremonia en Jerusalén. Isaac Herzog se da cuenta de la elección anunciada el día anterior. El líder Yashar tiene 28 días, con una posible extensión de 14 días. Pide un gobierno de emergencia nacional, pero sus 67 recomendaciones parlamentarias no son una coalición. Benjamin Netanyahu permaneció en la cabeza del gobierno saliente hasta la inauguración de un nuevo ejecutivo por el Knesset.

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Gadi Eisenkot tiene el mandato de formar el próximo gobierno israelí. El presidente Isaac Herzog se lo entregó el domingo 8 de noviembre, durante una ceremonia en la residencia presidencial en Jerusalén. El líder del partido Yashar tiene 28 días para reunir a los socios y presentar un ejecutivo al Knesset. Benjamin Netanyahu sigue siendo el primer ministro hasta que se invierta un nuevo gobierno.

Esta presentación oficial refleja la elección anunciada por la Presidencia el sábado por la noche. La ceremonia, programada a las 17.00 horas hora local, fue objeto de una emisión presidencial que comenzó a las 15.00 horas. Abre el plazo legal para la formación del gobierno, después de varios días de consultas con las partes elegidas el 27 de octubre.

Eisenkot recibe el mandato y pide una emergencia nacional

En la ceremonia, el ex Jefe de Estado Mayor reafirmó su disposición a formar un gobierno nacional de emergencia. Presentó esta misión como una pesada responsabilidad para todos los ciudadanos israelíes.

Eisenkot describió una situación marcada por frentes de guerra siempre abiertos y una profunda crisis diplomática. Consideraba que la formación del gobierno requeriría iniciativas políticas inusuales. Según él, Israel no puede permitirse perder tiempo ni aumentar el número de elecciones.

Herzog le pidió que tomara las medidas necesarias para establecer un gobierno para servir a toda la población. El Presidente también expresó la esperanza de que el próximo ejecutivo ayudara a reunir una sociedad dividida.

28 días para transformar las recomendaciones en acuerdos

La orden no vale la pena la nominación. The Basic Law on Government grants the candidate 28 days to form his team. Herzog puede extender este período hasta 14 días. Tal extensión no es automática.

La Presidencia había determinado 67 recomendaciones parlamentarias para Eisenkot, en comparación con 46 para Netanyahu. Siete funcionarios elegidos no habían recomendado candidatos. Estos apoyos son los que deben tratar de formar el gobierno; No constituyen un acuerdo de coalición.

El bloque Eisenkot tiene 48 asientos de 120 en el Knesset. The two Arab formations, Rasam and the Common List, total 19 elected and recommended to the President. Su participación en un gobierno o su apoyo sigue siendo cuestiones separadas.

Netanyahu conserva las funciones del Jefe de Gobierno saliente. La entrega del mandato a su rival no implica ningún traslado inmediato de la autoridad ejecutiva. Eisenkot debe negociar compromisos suficientes para ganar la confianza del Parlamento.

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