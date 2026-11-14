En la escuela, la confianza no se decreta

¿Es el respeto de un maestro medido por el silencio de la clase o la posibilidad de hacer una pregunta? Los profesionales de la educación en el Líbano describen diferentes expectativas, reforzadas por intercambios digitales. Su testimonio muestra la importancia de las reglas legibles, el derecho a reportar dificultades y límites para proteger el tiempo de los maestros. Estas experiencias no son una encuesta nacional. Ellos arrojaron luz sobre situaciones concretas, desde desacuerdos de clase a mensajes post-curso.

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Hacer una pregunta, desafiar una nota, señalar una palabra dolorosa: la confianza en la escuela no implica una falta de desacuerdo. También depende de cómo una institución trate estas situaciones. En el Líbano, la relación entre alumnos, maestros y padres tiene que ver con los intercambios digitales que van más allá del aula y con diferentes expectativas de autoridad.

Tres decisiones muy concretas pasan por estas tensiones: distinguir un desafío de un delito, organizar escuchar las denuncias y establecer los límites de contacto fuera de los tribunales. Los profesionales entrevistados sobre estos temas no comparten el mismo diagnóstico. Sus experiencias arrojan luz sobre las prácticas, sin constituir una medida representativa de todas las escuelas libanesas.

Una pregunta no es siempre una provocación

Para el asesor educativo Abdelrahman Makki, el maestro ya no ocupa el mismo lugar en el acceso al conocimiento. El estudiante tiene información y referencias fuera de la escuela. Por lo tanto, el maestro debe acompañar los aprendizajes, en lugar de transmitir sólo el conocimiento. En esta perspectiva, discutir su declaración no constituye necesariamente una falta de respeto.

Leïla Chamseddine, investigadora en antropología y medios de comunicación, distingue varias situaciones con frecuencia confusas. Una manera diferente de expresarse, una tensión alrededor de la autonomía y una ofensa real no son parte del mismo registro. En su opinión, un desacuerdo intergeneracional sobre los códigos de cortesía por sí solo no demuestra la desaparición del respeto.

El profesor filosófico Firas Hariri, que enseña en la escuela secundaria pública, por su parte ve mayor atención de los estudiantes al tono del empleado. La elección de palabras y la personalidad del maestro influyen en la relación. No considera automáticamente el uso del nombre de un maestro como signo de insolencia.

Patrick Rizkallah, profesor privado y sindicalista, expresó una preocupación diferente. Cree que las normas de comportamiento y la consideración dada al profesor se han debilitado. Destaca la dificultad de tener que enseñar, mantener la clase y acompañar estas transformaciones al mismo tiempo. Estas evaluaciones divergentes muestran que la misma conducta no siempre recibe la misma interpretación.

La confianza entre estudiantes y profesores requiere palabras

Rita Assaf, asesora psicosocial y especialista en evaluación de maestros, insiste en la distinción entre una persona y su comportamiento. Debe hacerse una observación sobre el acto que debe corregirse, sin reducir al alumno a una etiqueta devaluada. En su opinión, esta distinción permite que se explique un error sin convertir el recordatorio en un juicio sobre el niño.

También invita a la Comisión a que examine las razones de la negativa. Esto puede ser una búsqueda de atención, dificultad para aprender o miedo de fallar frente a otros. Así que el comportamiento aislado no es suficiente para caracterizar a un estudiante. Su análisis defiende una relación basada en la confianza, donde la expresión sigue siendo posible sin eliminar los límites.

A cargo de la escuela media pública Maarouf-Saad, Saadiyé Bassiouni señala que los estudiantes se atreven a contar a la administración más acerca de lo que está sucediendo en el aula. Pueden denunciar el comportamiento de un maestro sin temer una sanción por hablar. La existencia de esta posibilidad no resuelve automáticamente la sustancia de una queja: permite que se escuche la dificultad.

Los mensajes escolares van más allá de las horas

Los grupos de correo se utilizan para transmitir documentos, decisiones e información práctica. Para Firas Hariri, su uso combina más espacio profesional y privacidad. El teléfono, presentado en su mayoría como un objeto que debe ser retirado de la clase, también se ha convertido en una herramienta para la operación escolar.

Saadiyé Bassiouni destaca los posibles efectos de estos intercambios en el tiempo familiar de los maestros. Abdelrahman Makki no pone el límite en el mismo lugar: cree que el maestro puede determinarse cuándo responder. Leïla Chamseddine destaca la necesidad de hacer explícitos los plazos, objetivos y límites de contacto. El acceso rápido a un maestro no significa disponibilidad permanente.

El papel de los padres no se limita a la tarea

Saadiyé Bassiouni señala que algunos padres centran su seguimiento en las lecciones, sin conocer las otras dimensiones de la vida escolar. Leïla Chamseddine insiste en la calidad de escuchar: entender un conflicto implica escuchar al niño y ayudarlo a afrontarlo, en lugar de ver la presencia o ausencia de los padres.

La institución también es responsable. Firas Hariri cree que las herramientas escolares no siempre han seguido estos cambios. Leïla Chamseddine recuerda que proteger el lugar del maestro requiere condiciones de trabajo adecuadas. La gestión de una denuncia, las normas de los grupos digitales y el apoyo a la gestión siguen siendo decisiones concretas que deben organizarse en cada escuela.

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