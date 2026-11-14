Las sombras de Beirut tienen lugar en Salónica

Seleccionado en Open Horizons in Thessaloniki, la película de Tina Gharavi sigue el regreso al Líbano de una mujer con sede en Londres. Coescrito e interpretado por Tala Calil, fue disparado entre Beirut y Sofía, en condiciones marcadas por crisis libanesas.

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« Shadows of Beirut », el largometraje de Tina Gharavi, se presenta en la selección Open Horizons en el 67o Festival Internacional de Cine de Tesalónica. El programa oficial puso su proyección el 6 de noviembre de 2026 a las 17.00 horas en la sala Frida Lippa. La película organizó el regreso al Líbano de una mujer que vivía en Londres, que fue llamada a su padre moribundo.

Esta producción reúne a Bulgaria, el Líbano y el Reino Unido. Dura 87 minutos y combina inglés y árabe. Tala Calil tomó el papel principal y co-escribió el guión con el director.

Sombras de Beirut, entre desintegración familiar y retorno

Lana organizó su vida en Londres alrededor de rutinas diseñadas para contener trastorno compulsivo obsesivo. El anuncio de la enfermedad de su padre rompe este equilibrio. En Beirut, se encuentra con Sirine, una trabajadora de primeros auxilios que la acompaña en este difícil regreso.

La historia combina así una relación familiar dañada, amistad inesperada y confrontación con una ciudad de larga data. Assaad Bouab, Flavia Bechara y Michael E. Rodgers se presentan en los créditos, junto con Tala Calil.

Una película compartida entre Sofía y Beirut

Las condiciones de producción han pesado directamente sobre la producción de la película. Según las notas del equipo, el tiroteo se dividió entre Líbano y Bulgaria durante un período marcado por la pandemia, el colapso económico y las consecuencias de la explosión portuaria del 4 de agosto de 2020.

Al trabajar en Beirut ya no era posible, el equipo reconstruyó parte de la ciudad en una decoración exterior de los estudios Nu Boyana en Sofía. Disparo las escenas restantes en el Líbano aproximadamente un año después. Las imágenes de Beirut en pantalla no son todas de un tiroteo en la capital.

Tala Calil desarrolló el proyecto de experiencias personales, antes de trabajar con Tina Gharavi en el escenario final. Las notas de producción se refieren en particular a la lejanía familiar y a los trazos dejados por trauma. Es una ficción, no un documental sobre la explosión.

Tráfico internacional

El catálogo griego enumera la película en Open Horizons. Tina Gharavi había dirigido anteriormente « I Am Nasrine », que le había ganado una nominación de BAFTA en la categoría de primeras películas.

La comunicación británica de la película anunció un lanzamiento el 25 de septiembre de 2026. Su presentación en Thessaloniki es otra etapa en este movimiento internacional. El cine de jardín en Londres también grabó en un programa con una reunión anunciada con Tala Calil, organizada por Fatima Serghini.

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