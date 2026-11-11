Líbano en Bassora: prueba para recién llegados de Bougherra

El Líbano está preparando su nombramiento en Basora, donde el 13 de noviembre se anuncia un primer juego contra Iraq. Reda Khadra y Joseph Batrouni están entre las nuevas convocaciones. Organización, creación de oportunidades y continuidad después de los cambios proporcionarán puntos de referencia, sin prejuzgar a los titulares o el programa final del segundo juego.

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El traslado del Líbano a Basra debe ofrecer a Madjid Bougherra una prueba de preparación para una oposición más exigente. La reunión de apertura contra el Iraq se anunció el 13 de noviembre. La integración de nuevos jugadores, incluyendo Reda Khadra, será uno de los puntos a observar, sin confundir una convocación con un lugar adquirido en el equipo.

Una primera cita confirmada por los organizadores locales

El 10 de noviembre, Badr Nasser, presidente de la rama de la Federación Iraquí en Bassora, confirmó a Shafaq News la llegada de las selecciones libanesas y palestinas. Anunció la apertura del torneo el 13 de noviembre en el Estadio Internacional Bassora, con Iraq-Líbano. Irán y Palestina también participan en este concurso preparatorio.

El programa de la segunda reunión del Líbano requiere más precaución. Los diarios del 11 de noviembre anuncian Palestina el 17. Pero el informe del 5 de noviembre publicado por Asharq Al Awsat describió un partido final y un ranking dependiendo de los resultados. En ausencia del último programa federal accesible directamente, es apropiado no presentar al oponente del segundo juego como definitivamente adquirido. El horario conveniente también tendrá que ser revisado en el anuncio del organizador.

Ampliar las opciones sin predecir a los titulares

Al presentar su lista, reportada por Asharq Al Awsat, Bougherra explicó buscando partidos más difíciles y diferentes presiones para sus jugadores. El periódico menciona las primeras convocaciones de Reda Khadra y guardia Joseph Batrouni. El criador también destacó su voluntad de representar al Líbano.

Estas llegadas extienden las posibilidades del personal. Su contribución no se limitará al curso de cada club. El lugar ocupado en la organización colectiva, las relaciones con los socios y la adaptación a las instrucciones será más instructivo que un juicio basado únicamente en los nombres de los equipos visitados. En esta etapa, ninguna composición inicial puede deducirse de la lista anunciada.

Tres elementos para observar en el campo

El primero será la capacidad de mantener una organización legible cuando el oponente se acelere. Las distancias entre las líneas, el apoyo al portador y la reacción a la pérdida de la bola ofrecen criterios concretos para la observación. Ellos permitirán describir lo que funciona o desactiva, en lugar de sacar un veredicto general de la partitura sola.

El segundo es la creación de oportunidades. Las situaciones colectivamente construidas tendrán que distinguirse de acciones individuales y patadas paradas. El tercero será la continuidad del juego después de los cambios. Una reunión amistosa sirve para examinar varias asociaciones; cada secuencia se colocará en las condiciones en que se llevó a cabo.

Esta cuadrícula es un análisis deportivo, no un anuncio de las elecciones de Bougherra. Las conclusiones llegarán después de las reuniones. Tendrán que tener en cuenta el tiempo de juego, la oposición y las pruebas realizadas, sin convertir dos partidos de preparación en una medida definitiva del nivel de selección.

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