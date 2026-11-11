Navidad en Batrun: apertura el 27, iluminación el 28

Batrun lanzará su temporada de Navidad el 27 de noviembre, antes de la iluminación de Batruniyat el 28. Los mercados, el entretenimiento familiar y el concierto están incluidos en el programa anunciado. Los organizadores también preparan tráfico y estacionamiento. Los horarios, reservas y tarifas detallados quedan por especificar antes de que los visitantes viajen durante esta nueva edición.

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Batrun abrirá su temporada de Navidad el 27 de noviembre de 2026. La iluminación del árbol Batrouniyat se anuncia para el día siguiente, 28 de noviembre. Presentada en una conferencia de prensa en el antiguo mercado, estas dos etapas marcan el lanzamiento de la sexta edición de Batrun Capitale de Noël.

Una ruta en la ciudad

Según el programa presentado por Michel Marchak, presidente del comité organizador, las animaciones comenzarán en la Place de la Cathédrale Saint-Étienne. Se anuncian proyecciones 3D, un carrusel y quioscos. El lugar Saint-Georges albergará una cueva de Navidad. Otra etapa está prevista en la Plaza Notre Dame y la Casa del Emigré. En el viejo mercado, los organizadores planean una casa de Santa Claus y un mercado estacional.

La presentación, reportada por la Agencia Nacional de Información el 9 de noviembre, también menciona los espectáculos de Navidad de Cirque en diciembre. El paseo marítimo de Bahsa y la calle principal deben participar en las decoraciones. Estos anuncios describen una distribución de actividades en varios lugares; todavía no constituyen un programa diario con horarios y reservas.

Mercados, conciertos y actividades familiares

El presidente de Batruniyat, Chantal Aoun Bassil, anunció puestos de comida y pasteles alrededor del árbol. La asociación también ofrece decoraciones artesanales, productos locales de luna, una cafetería y una zona infantil con una pista de patinaje. Estos elementos conforman el programa anunciado, sin especificar en detalle las tarifas o condiciones de acceso en la presentación consultada.

Said Fayad, presidente del comité del festival, anunció un concierto de Navidad de Carole Samaha en la Catedral de San Esteban. Lo presentó como libre. La fecha y hora no se incluyen en el registro revisado: deben ser confirmados antes de organizar un viaje especial para este nombramiento.

Comercio local en el corazón del sistema

Gilbert Saba, presidente de la Asociación Mercante, explicó que quería convertir la abundancia estacional en actividad para tiendas. Un concurso de escaparate y una iniciativa llamada Tema de Navidad deben fomentar su participación. También pidió asistencia estacional en lugar de centrarse en los momentos pico solos.

Este es un objetivo de los organizadores, no un resultado económico ya medido. Por supuesto, no se puede elaborar ningún registro de la futura asistencia publicitaria. El alcalde Marcelino El Harek anunció los preparativos para el acceso, el tráfico y el estacionamiento. Quedan por especificar los detalles operacionales de las rutas y los aparcamientos.

El portal Go Batrun muestra una temporada del 27 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. Para preparar una visita, se establece el primer hito. Los horarios de animación, sus posibles entradas y el plan de circulación deben ser consultados en los anuncios prácticos de los organizadores. La apertura general del 27 de noviembre y la iluminación de Batruniyat de 28 corresponden bien a dos nombramientos separados.

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