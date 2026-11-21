En Tiro, Diodato Abagnara informó de que la FPNUL había comenzado a entregar posiciones con el ejército libanés. No se ha anunciado ningún traslado a Israel.

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En Tiro, el General Diodato Abagnara informó de que la FPNUL había comenzado a entregar algunas de sus posiciones en cooperación con el ejército libanés. When questioned about the rights of way in Israeli-controlled areas, he denounced a violation of resolution 1701 concerning the situation on the ground. Sus observaciones no anuncian ningún cambio de posición a Israel.

Remissions in coordination with the Lebanese Army

El jefe de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) habló este sábado 21 de noviembre durante una reunión con más de 70 mujeres del Sur en Tiro. Se refirió a varias posiciones interesadas, sin dar un inventario o especificar el momento de los descuentos.

En el mismo intercambio, el General distinguió esta cooperación de posiciones en zonas controladas por Israel. En respuesta a una pregunta sobre su suerte, invocó la resolución 1701 para denunciar la situación sobre el terreno y recordar lo que la presencia de personal de mantenimiento de la paz todavía permite: ver las violaciones e informar a las Naciones Unidas. La presencia de fuerzas israelíes en una zona no indica a quién se entregará un control de las Naciones Unidas.

Qué resoluciones 1701 y 2790 establecen

El párrafo 2 de la resolución 1701 vincula, después de la cesación completa de las hostilidades, el despliegue conjunto del ejército libanés y la FPNUL con la retirada paralela de las fuerzas israelíes del sur del Líbano. En la resolución 2790 se reitera el llamamiento a que se retiren las fuerzas israelíes al norte de la Línea Azul y se pide a las autoridades libanesas que desplieguen en las posiciones liberadas, con apoyo temporal de la FPNUL. Estas son las posiciones ocupadas por Israel, no el control de la misión.

En lo que respecta a los bienes de la FPNUL, el párrafo 9 de la resolución 2790 ofrece precauciones para garantizar su transferencia a la entidad designada de conformidad con las normas de las Naciones Unidas. No designa un receptor de sitio por sitio. Por consiguiente, la cooperación descrita en Tiro con el ejército libanés no vale la pena anunciar un arreglo general para todos los derechos de paso.

La publicación de un sitio no extiende el mandato

Está previsto que las operaciones de la FPNUL cesen el 31 de diciembre de 2026. La misión indica que la eliminación comenzará el 1 de enero de 2027 y tendrá lugar durante el año. La entrega de un derecho de paso no transfiere en sí misma las funciones de supervisión y enlace de las Naciones Unidas. En Tiro, Abagnara pidió que se conservaran esas funciones para evitar un vacío después de la salida de la misión, al tiempo que recordó que el futuro de la presencia de las Naciones Unidas en el Sur es responsabilidad del Consejo de Seguridad.

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