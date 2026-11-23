Una huelga rusa mató a tres personas en Zaporijjia, según el líder provisional de la región. El edificio afectado albergaba una clínica privada que no funcionaba. El rescate sacó a un hombre herido y contenía el fuego. Esta evaluación es distinta a la de los ataques del domingo cerca de Kiev.

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Tres personas fueron asesinadas el lunes 23 de noviembre en Zaporijjia después de una huelga rusa en un edificio que albergaba una clínica privada en el arresto, según el jefe interino de la administración regional, Mykhailo Semikin. A wounded man was removed from the building and taken care of by the rescue.

Una clínica que no estaba de servicio

Semikine anunció en un primer mensaje que una huelga había llegado al edificio. He then reported three deaths and reported that the rescue had limited the fire. El informe no especifica la identidad de las víctimas ni lo que estaban haciendo en el edificio. No hay manera de describirlos como pacientes.

Un trabajador de rescate de la escena informó que sus colegas habían evacuado a un hombre que había sido quemado y le había confiado a los cuidadores. La investigación continuó en el momento de los primeros informes. El informe abarca esta huelga y no incluye a las víctimas de otros ataques denunciados en la ciudad.

Una evaluación separada de la región de Kiev

Zaporijjia se encuentra en el sudeste de Ucrania. Esta huelga es distinta de las que llegaron a la zona de Kiev el domingo, donde la administración regional registró catorce muertes, once de ellas en Dymer. Las autoridades locales prepararon ambos exámenes por separado.

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