El directorio Janoubona se refiere a empresas, artesanos y servicios en el sur del Líbano, incluyendo actividades continuadas después de un viaje. Cómo ver los registros, registrarse y tratar directamente con un vendedor.

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Un pequeño negocio en el sur del Líbano que continúa trabajando después de un viaje puede haber mantenido su know-how sin mantener a su clientela. Janoubona, un directorio lanzado el 23 de octubre por voluntarios del Sur, le ofrece presentar su actividad en línea. El sitio también permite a los libaneses que viven en el extranjero encontrar y contactar a productores o profesionales.

A Directory for Trades, Trades and Services

El sitio web público no se limita a las mercancías. Junto a productos y tiendas se dirigen a servicios, perfiles ocupacionales y ofertas de empleo. Entre las páginas disponibles el 23 de noviembre, una librería presenta una selección de libros, incluyendo novelas y títulos para niños. En Nabatiyé, otra hoja describe una actividad de pastelería en casa para ocasiones. Estos registros identifican una actividad. No dicen si un artículo específico está en stock o si un pedido puede ser entregado a una dirección determinada.

El mapa del sitio identificó 202 hojas de actividad separadas el 23 de noviembre. Este recuento mide lo que se enumera, no el número de empresas o ventas activas. Tampoco deben añadirse las hojas de datos, las páginas de productos y los perfiles como si fueran tantas personas diferentes.

Una ventana abierta también a aquellos que tuvieron que salir

Los funcionarios de Janoubona explican que la iniciativa está dirigida a las personas que trabajan en el Sur, sin exigir que se inscriban en el Registro Civil, así como a las personas del Sur que siguen trabajando en otra región. Esto permite, por ejemplo, un artesano que se ha movido y toma pedidos para permanecer reconocible con clientes a los que ya no ve en la tienda.

Según los funcionarios, el registro de proveedores y proveedores es gratuito y el equipo revisa la información antes de publicarla. También describen una regla para dar prioridad a la producción local: un producto importado no debe ser propuesto si hay un equivalente local. La consulta pública no permite comprobar cómo se verifica cada hoja. Para los empleadores, el directorio se utiliza para identificar un perfil; la aplicación y la contratación se establecen directamente entre las partes.

Antes de ordenar desde el Líbano o el extranjero

Según los gerentes, el pedido se organiza haciendo contacto directo con el vendedor. No hemos probado el pago o la entrega. Antes de pagar, es mejor comprobar que la hoja está actualizada, pedir el precio total y estar de acuerdo en la entrega del producto o la entrega. Para una orden del extranjero, es necesario distinguir una retirada del Líbano por un pariente cercano de un envío internacional: los costos, plazos y condiciones pueden ser diferentes, y el sitio no demuestra que los vendedores envíen al extranjero.

Para registrarse, un comerciante o proveedor puede comprobar el sitio web oficial y qué información se solicita antes de presentar el formulario. El procedimiento no da lugar a ayudas o órdenes financieras. Ofrece una manera de encontrar know-how y ponerse en contacto en un momento en que una dirección de negocio o lugar de producción puede haber cambiado.

Sitio práctico:Janoubona (janoubona.net), directorio público en árabe.

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