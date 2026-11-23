La Policía Federal Belga anunció el lunes 23 de noviembre la muerte de Johnny Gilliard, gravemente herido durante el tiroteo del 18 de marzo de 2024 en Lodelinsart, Charleroi. Tenía 36 años. Otro policía, Jonathan Savel, había muerto en la misma operación en 2024.
El tiroteo de Lodelinsart data de 2024
Johnny Gilliard pertenecía a la Dirección de la Unidad Especial de la Policía Federal. In its statement of 23 November 2026, the police attributed his death to the injuries sustained on 18 March 2024. Por lo tanto, el anuncio se refiere a las consecuencias de este evento, no a un nuevo tiroteo en Charleroi.
En su informe anual para 2024, la policía federal identificó a Jonathan Savel como el oficial de policía asesinado durante esta intervención. La policía de Tournaisis le rindió homenaje el 21 de marzo de 2024 con un minuto de silencio. La muerte anunciada el lunes trae a dos el número de policías asesinados como resultado del tiroteo.
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