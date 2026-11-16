Errores y omisiones: entender $2.4 mil millones

Los « errores y omisiones » en la balanza de pagos libanesa alcanzaron $2,4 mil millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con -0,5 mil millones al año anterior. Este cambio de signo indica una desviación significativa en el registro de transacciones externas. No identifica a las personas, países o circuitos responsables de esta brecha. El examen macroeconómico del Banco del Líbano de diciembre de 2025, publicado en abril de 2026, presenta estas cantidades bajo su título de transacción no clasificado. La brecha entre los dos períodos es de unos 2.900 millones de dólares. Esta variación se refiere a un elemento estadístico neto, no a un fondo recién descubierto o a una reserva de divisas que se distribuirá.

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Los « errores y omisiones » en la balanza de pagos libanesa alcanzaron $2,4 mil millones en los primeros nueve meses de 2025, en comparación con -0,5 mil millones al año anterior. Este cambio de signo indica una desviación significativa en el registro de transacciones externas. No identifica a las personas, países o circuitos responsables de esta brecha.

El examen macroeconómico del Banco del Líbano de diciembre de 2025, publicado en abril de 2026, presenta estas cantidades bajo su título de transacción no clasificado. La brecha entre los dos períodos es de unos 2.900 millones de dólares. Esta variación se refiere a un elemento estadístico neto, no a un fondo recién descubierto o a una reserva de divisas que se distribuirá.

Errores y omisiones estadísticos: una desviación calculada, no una cuenta bancaria

La balanza de pagos compara las transacciones entre residentes y no residentes. Una transacción económica debe tener una consideración contable: el pago de una importación, por ejemplo, corresponde a una variación financiera. En la práctica, la información proviene de diferentes declaraciones y declaraciones, que no encajan perfectamente.

El elemento de errores y omisiones estadísticos netos muestra la diferencia restante. No se obtiene mediante la adición de transferencias cuyos autores fueron identificados pero ocultos del público. Resulta de la reconciliación de los otros componentes. Su presencia hace visible un límite de datos en lugar de ocultarlo en otro post.

El manual estadístico del FMI subraya que una cantidad positiva puede incluir ingresos no registrados o pagos sobreestimados. Las diferencias en las transacciones en activos financieros y pasivos también pueden contribuir al resultado. Por lo tanto, varias causas pueden producir el mismo signo.

Los 2.400 millones no miden toda la economía informal

The BDL refers to informal transfers as a possible source of unregistered entries. Esta pista no es un desglose encriptado de la posición. El informe no contiene una lista de transacciones para asignar a un sector u organización todos los 2.400 millones a hogares expatriados.

También sería erróneo presentar esta cantidad como medida de blanqueo de dinero o contrabando. Una transacción mal registrada puede ser legal. Por el contrario, una transacción ilegal puede aparecer en estadísticas bajo una categoría que no revela su naturaleza. Una anomalía contable y una calificación penal no se basan en las mismas pruebas.

Un ejemplo ficticio muestra otro límite. Supongamos que los ingresos se omiten por $500 millones y los pagos se omiten por $300 millones. Ambos errores se pueden compensar parcialmente. El saldo sólo representaría 200 millones de dólares, mientras que las omisiones brutas alcanzarían los 800 millones de dólares. Estas cifras ilustran el mecanismo; No describen Líbano.

El calendario de declaraciones puede mover el resultado

El FMI distingue entre las diferencias persistentes en los movimientos irregulares. Un signo duradero puede ayudar a identificar un sesgo de cobertura. Una variación grande también puede indicar un problema de calendario. Son indicaciones para el origen de la desviación, no diagnóstico automático.

Imaginemos, con fines de enseñanza, una mercancía registrada al final de un período y su contribución financiera declarada en el siguiente. La comparación de la primera encuesta puede revelar un desequilibrio, luego el que sigue un movimiento inverso. Sin conciliar las fechas, podríamos tardar en dos cambios económicos sucesivos.

La comparación publicada por el BDL abarca enero-septiembre 2024 y enero-septiembre 2025. Por lo tanto, mantiene la misma duración. Por otro lado, no describe los flujos de los 2025, mucho menos los de noviembre de 2026. En el informe se indica que las estadísticas externas siguen siendo revisadas.

El equilibrio elevado requiere una reconciliación detallada

Los 2.400 millones de dólares no deben añadirse mecánicamente a las transferencias recibidas o a las reservas. El puesto ya participa en la conciliación de cuentas. Presentarla como recurso independiente sería dar una identidad económica precisa a un residuo cuyo origen queda por establecer.

Para interpretar su evolución, las declaraciones de pago deben compararse con los datos comerciales y financieros correspondientes. La investigación debe distinguir entre las transacciones que están ausentes, las cantidades que son mal evaluadas y las diferencias de tiempo. Una revisión de un componente puede reducir el residuo sin que un dólar adicional entre en el país.

Por lo tanto, la información que se espera no es sólo el siguiente total. Una explicación de las revisiones y los componentes cercanos ayudaría a determinar si la desviación se debe a transacciones recién identificadas o a un cambio en la medición. En el estado, los datos establecen el alcance de la discrepancia estadística, no la identidad de sus funcionarios o el destino de los fondos.

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