El tarier de los prados es el pájaro del año 2027 de BirdLife Suiza, después de un voto público. Este pequeño nido migrante en el suelo, donde una cortadora temprana puede destruir nidos. Los experimentos de conservación suizos muestran por qué proteger una pradera entera es más importante que preservar sólo un nido.

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BirdLife Suiza anunció el 24 de noviembre el resultado de su voto público: el tarier de prados es el pájaro del año 2027. Este nido migrante en el suelo en las praderas. Su retiro muestra por qué, para las aves en estos ambientes, la fecha de la siembra cuenta tanto como la superficie de césped disponible.

El público votó del 1 al 31 de octubre. Cuatro pájaros de las praderas floridas estaban en la carrera: la cizaña de los prados, la pipita de los árboles, el codornic de los trigos, y la rale de la escoba. BirdLife Suiza, que ha designado un pájaro de un año desde 2001, le da así un papel de sensibilización. Esta distinción no altera el estado de conservación de la especie.

La cizaña de prados eleva a sus jóvenes al suelo

La cizaña de pradosSaxicola rubetra) caza insectos desde un punto alto, como un tallo o poste de cerca. Pero está construyendo su nido. Después de salir del nido, los jóvenes todavía pasan unos días ocultos en la vegetación antes de que puedan volar, según BirdLife Suiza. Un hacha en este momento puede destruir un nido incluso cuando los jóvenes ya no están en el nido.

BirdLife calcula que la población suiza es de 6.000 a 9.000 parejas y dice que todavía está disminuyendo. El tarrier se clasifica como vulnerable en la Lista Roja Suiza de Aves Criantes. Se ha retirado casi totalmente de la meseta y también disminuye en las montañas. La estación ornitológica suiza describe el mismo cambio hacia el Jura y los Alpes. Señala que el riego, la fertilización y el mowing anterior están cambiando ahora a las praderas de elevación de las que depende la especie.

Por qué proteger una pradera entera

La protección de un nido manchado puede impedir que la máquina pase por encima de ella. Sin embargo, la estación ornitológica suiza destaca los límites de esta solución cuando los pastizales pierden sus flores e insectos de forma duradera. El trabajo en el Valle de los Conches y en la Engadina Baja combinan números estables o crecientes con áreas grandes, mal fertilizadas, norigadas y en gran medida tardías. El umbral de al menos el 60% de las zonas cortadas tardíamente se refiere a los sectores estudiados o dirigidos por estos proyectos. Este no es un cronograma uniforme para todas las praderas suizas.

En varios sitios de pantano en Schwytz Township, BirdLife informa que más de 18 hectáreas de tierra fueron limpiadas como parte de un trabajo realizado en 2016 con granjas, servicios cantonales y voluntarios. Los socios también han restaurado la humedad en algunas áreas y han concertado acuerdos de cortacéspedes tardíos. Este programa precede a la votación: el título de 2027 destaca las medidas ya experimentadas, sin mostrar por sí sola una recuperación de la población nacional.

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