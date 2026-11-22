Un video transmitido en el Día de la Independencia muestra una visita de más de un mes, según el Ministerio de Educación. El municipio de Debel dijo que la escuela no había sido consultada.

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El primer ministro Nawaf Salam y el Ministro de Educación Rima Karamé condenaron el domingo 22 de noviembre la entrada del portavoz árabe del ejército israelí en la escuela pública de Debel en el sur del Líbano. Con motivo del Día de la Independencia, las imágenes no datan del día de las celebraciones: el ministerio coloca los hechos a más de un mes y dice que no ha sido informado.

En un mensaje publicado el domingo por X, Ella Waweya menciona una visita reciente al sur del Líbano y dice que fue golpeada por la esperanza de los niños que conoció allí. Ella acompaña este mensaje con un video y deseos de independencia. El Ministerio de Educación del Líbano identifica la escuela como escuela pública de Debel e indica que se tomaron imágenes en las aulas en presencia de estudiantes. Ninguna de estas declaraciones da la fecha exacta de la visita.

El municipio dice que la escuela no fue consultada

En un comunicado de prensa retransmitido el domingo por la noche, el municipio de Debel coloca la visita en aproximadamente un mes y afirma que no se había coordinado con la dirección del establecimiento. Afirma que ni la escuela ni los alumnos ni los habitantes han decidido transmitir el vídeo o su calendario. El municipio insiste en que la elección de los residentes para permanecer en su aldea no significa que acepten la ocupación, y el silencio frente a los soldados armados no significa consentimiento. Pide al Estado libanés que proteja a las familias y las escuelas.

Rima Karamé denuncia el uso de estudiantes en una comunicación militar y dice que su ministerio seguirá con las autoridades competentes. Hassan Mourad, presidente del Comité Parlamentario de Educación, considera que esto es una violación de la soberanía libanesa y pide al gobierno que establezca las circunstancias de la visita y las responsabilidades. Anunció un seguimiento de su comité, sin mencionar la apertura de una investigación formal.

Salam pide una presencia internacional después de la FPNUL

Nawaf Salam describe la entrada del ejército israelí en la escuela como una violación de los derechos de los niños y la protección de las escuelas. En la misma declaración, pero de otro lado, pidió una fórmula con las Naciones Unidas que mantenían una presencia internacional en el Sur después del fin del mandato de la FPNUL y preservaba el acceso humanitario a Debel y aldeas vecinas. No anuncia ningún dispositivo o calendario fijo.

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