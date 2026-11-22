En 1911 mayo Ziadé publicó en El Cairo una colección francesa bajo el nombre de Isis Copia. Desde sus años en Antoura hasta sus estudios en árabe sobre Malak Hifni Nassif y Warda al-Yaziji, este retrato traza el viaje de un escritor que defendió el lugar de la mujer en la literatura árabe.

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En 1911, una joven publicada en El Cairo Dream Flowers, una colección en francés firmada Isis Copia. Su nombre es May Ziadé. Nació en Nazaret a un padre libanés y a una madre palestina, estudió en Antoura antes de establecerse en Egipto. El libro da para leer sus primeros versículos y una pregunta que pasará por su trabajo: ¿a quién reconocemos el derecho a firmar un texto y a ser leídos?

May Ziadé, de Kesrouan a Cairo Printing

María Ziade nació en Nazaret en 1886. Su padre, Elias Ziade, es libanés; su madre, Nazha Muammar, es palestina. Comenzó su escolarización en Nazaret y la persiguió al Colegio de Visitas de Antoura, Kesrouan. El paso por el Líbano deja un rastro muy concreto en su obra: « Antoura » es el título de uno de los poemas en su primera colección.

La familia se estableció en Egipto en 1908. En El Cairo, May Ziadé enseña francés y se convierte en periodismo. Su padre corre Al-Mahrousa, que le ofrece una primera plataforma. También contribuye a otras publicaciones periódicas, incluso Al-Zouhour y Al-Hilal. La prensa le da una audiencia diferente a la que aborda su volumen de poemas: puede discutir temas sociales, pero también leer y comentar sobre el trabajo de otros autores.

En la copia Dream Flowers mantenido en la Bibliothèque Sainte-Geneviève en París, el nombre sobre el título es Isis Copia. La edición de El Cairo fue liberada de las prensas de Boehme y Andererer. La dedicación está dirigida a Lamartine. La apertura del libro coloca al lector al borde del Nilo, y varios textos plantan su decoración en Egipto. El lenguaje y las referencias en el compendio no dictan su geografía.

« ¿Ella poeta? » o la sospecha de no escribir sus versos

En « ¿Ella Poet? », el autor da la palabra a lectores incrédulos. Admiran los versos, pero se niegan a creer que la joven los escribió. Su razonamiento se basa en dos prejuicios: no es francesa y, como mujer, apenas puede ser poeta. Por lo tanto, debe ser un préstamo. Uno de los personajes propone incluso un modelo encontrado: Lamartine.

El proceso permite a May Ziadé desempeñar dos roles en la misma referencia. Rinde homenaje a Lamartine al comienzo de la colección; Ella se vuelve en derisión la idea de que este homenaje por sí solo explicaría su poesía. El texto contiene votos y no minutos de su recepción. Su objetivo, por otro lado, es preciso: el lector que reconoce la calidad de un trabajo, pero no cree en la firma que tiene ante sus ojos.

« Antoura » procede de manera diferente. El poeta vuelve a los recuerdos de la colegiala, a las amistades y noches del pueblo. El paisaje no tiene nada que ver con una decoración prestada: es el lugar donde el narrador era un niño. A pocas páginas, el libro puede así hacer una discusión sobre lo que una mujer tiene el derecho de escribir y restaurar la memoria de un pueblo en Kesrouan. El primer libro francés de May Ziadé ya contiene estos dos registros.

En El Cairo, leer a las mujeres como autores

En los años 1910, May Ziadé acogió un salón literario en El Cairo que reunió a escritores y figuras de la vida intelectual egipcia, incluyendo Hoda Chaaraoui. El salón es un lugar para discutir. Los libros que publicó en árabe en la siguiente década mostraron otro aspecto más sostenible de su trabajo: eligió textos escritos por mujeres, los presentó y discutió sus ideas.

En 1920 aparece Bahithat al-BadiyaSu estudio sobre Malak Hifni Nassif. El título toma el nombre del bolígrafo de este ensayista egipcio. El libro mantiene así en primer lugar la firma que Nassif había elegido. Ziadé también dedica un estudio al poeta Warda al-Yaziji. Se ocupa de su prosa, así como de sus versos y discute sus posiciones sobre la educación de las mujeres. Por lo tanto, no está contenta de añadir un nombre femenino a la historia literaria: devuelve textos y propone leerlos de cerca.

Estos libros pertenecen a la Nahda, el movimiento de renovación intelectual que transforma la prensa y la literatura árabes a finales del siglo XIXe siglo y principios XXe. En esta historia, el viaje de Ziadé es singular: el francés es el idioma de su primera colección, mientras que el árabe se convierte en el lenguaje de gran parte de su trabajo como crítico. También se traduce en árabe. En 1921 su versión de Deutsche Liebe, por Friedrich Max Müller, bajo el título Ibtisamat wa doumou.

Después de la muerte de su padre en 1929, su nombre aparece en la dirección deAl-MahrousaMurió en El Cairo en 1941. La correspondencia con Gibran Khalil Gibran se ha convertido en uno de los episodios más famosos de su vida, a riesgo de sobreponer los libros que firmó sola. Dos archivos ahora les permiten ser reabiertos en orden: la colección francesa de 1911, con el nombre de Isis Copia impreso en la cubierta, y luego el volumen de 1920, donde May Ziadé titula el seudónimo de otra mujer.

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