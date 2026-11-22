Theogé Arriba y Albano Olivetti ganaron dos veces en las Finales ATP de Turín contra Marcelo Arévalo y Mate Pavić. Los franceses, golpeados por el mismo par en fase de grupo, anularon la final en la supercortada. Ganaron su séptimo título juntos en el circuito en 2026.

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Theo Arribagé y Albano Olivetti ganaron el doble de las Finales ATP el domingo 22 de noviembre en Turín. Los dos franceses derrotaron a los salvadoreños Marcelo Arévalo y croata Mate Pavić en la final: 3–6, 7–6 (7–2), luego 10–6 en la supercortada. Ganaron el torneo final de temporada de su primera participación juntos.

La venganza después de una derrota de gallinas

Arévalo y Pavić golpearon a los franceses en su primer partido de grupo. El domingo en Inalpi Arena, el número cuatro cabezas de serie de nuevo tomó el primer set. Arribé y Olivetti, sexto líder, esperaban el juego decisivo del segundo set para igualar. Dirigido 2–1 en este juego decisivo, ganaron los próximos seis puntos, luego los primeros cuatro de la superpateada. Este último comienzo les dio la ventaja hasta el retorno ganador del Arribé que cerró la reunión.

No fue su primer partido en Turín. En las semifinales, salvaron tres bolas de juego consecutivas contra los alemanes Kevin Krawietz y Tim Pütz. En la final, también ganaron 42 de los 48 puntos jugados detrás de su primera bola, según estadísticas del torneo.

Un séptimo título juntos en 2026

El dúo empezó a jugar juntos en octubre de 2025. Antes de Turín, había ganado seis torneos en el circuito principal esta temporada: Auckland, Montpellier, Dallas, Halle, Mallorca y Basilea. Arribé y Olivetti ganaron su lugar en ATP Finals en los Masters 1000 en París. Fueron el primer par all-French para ganar el torneo desde Pierre-Hugues Herbert y Nicolas Mahut, que fueron premiados en Turín en 2021.

El resultado es la tabla del doble, distinta de la simple. El ATP anuncia que en la doble posición individual publicada el lunes, Olivetti debe alcanzar el 12o lugar y Arribéé el 13o, los mejores rangos esperados de su carrera.

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