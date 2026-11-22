Carlos Alcaraz ganó su primer título ATP Finals el domingo en Turín. El español ganó el número uno de Alexander Zverev en la final de singles, en dos sets. Entrando en el juego decisivo de la segunda ronda, salvó tres sets antes de terminar el juego.

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Carlos Alcaraz ganó las Finales ATP en singles por primera vez el domingo 22 de noviembre en Turín. El español golpeó al mundo número uno Alexander Zverev en dos sets, 6–2, 7–6 (9–7). El alemán tenía tres bolas para igualar a una ronda por todas partes, pero no podía liderar la final en un tercer set.

Tres balas de segundo set borradas

Zverev no había perdido un conjunto de la semana antes de la final. Difundió tres bolas de descanso de su primer juego de servicio, pero Alcaraz tomó el tercer juego y ganó la primera ronda 6–2. El español volvió a tomar el servicio de su oponente al comienzo del segundo set, antes de dejar escapar a su 4-2.

El juego decisivo dio a Zverev su mejor oportunidad de revivir la final. Dirigió 6-3. Alcaraz borró las tres bolas redondas consecutivas y luego ganó seis de los últimos siete puntos en el juego decisivo. Concluyó con un revés ganador en su segunda bola de juego, después de dos horas y un minuto de juego según ATP.

Cinco partidos ganados en Turín

Finalista derrotado por Jannik Sinner en 2025, Alcaraz dejó Turín esta vez sin derrota. Después de tres victorias en la piscina, eliminó a Ben Shelton en la semifinal en el tercer set decisivo. Ganó el domingo su sexto título de la temporada, el trigésimo de su carrera según el circuito. Zverev, ya sagrado a las Finales ATP en 2018 y 2021, conserva el primer lugar del mundo.

Esta simple final es distinta de la doble, en la que el francés Théo Arribagé y Albano Olivetti golpearon a Marcelo Arévalo y Mate Pavić el domingo anterior.

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