Movimiento, ocupación, ahorro y justicia: en este editorial, François El Bacha pregunta qué líderes libaneses celebran el 22 de noviembre.

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¿Qué independencia, cuando los libaneses permanecen desplazados en su propio país y tantos otros han tomado el camino del exilio desde 2020?

¿Qué independencia, cuando el proyecto llevado por las autoridades actuales desinfla como un globo de baudrouch? Cuando las promesas de recuperación surgen contra la impotencia de aquellos que las pronuncian de nuevo?

¿Qué soberanía, cuando parte de nuestro territorio permanece ocupada por Israel? Cuando el destino del Líbano está en juego en Tel Aviv, Teherán o Washington, e incluso nuestros socios históricos parecen no tener más que decir? ¿Qué queda de nuestra independencia cuando nuestro país sigue siendo un expediente sobre la mesa de otros?

¿Qué independencia, cuando las mafias internas y los banqueros pisotean la autoridad estatal y el derecho de los ciudadanos a la justicia? Cuando funcionarios estatales y asesores de banqueros marchan por las alfombras rojas de la República, mientras que los depositantes están esperando recuperar sus ahorros y aquellos que deben ser responsables continúan dictando sus condiciones?

¿Qué independencia, cuando el estado parece ser reducido a las mascaradas del protocolo, una inauguración a nivel de la pâquerette y promesas cuya financiación ni siquiera está garantizada? Cuando cortar una cinta se vuelve más fácil que proteger un pueblo, hacer cumplir una orden judicial o permitir que una familia se vaya a casa?

¿Qué independencia, cuando este mismo estado desnuda a Pedro para vestir a Pablo, con impuestos injustos que todavía golpean a las clases ya más probadas? Aquellos que han perdido sus ahorros, vivienda o trabajo siempre se les pide esfuerzo extra.

La independencia debería permitir a los libaneses vivir en casa, decidir su futuro y obtener justicia. Debe medirse por la protección y la capacidad del Estado para hacer cumplir sus derechos, incluso contra los poderosos.

Entonces, el 22 de noviembre, ¿qué celebran exactamente nuestros líderes?

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