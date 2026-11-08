Zaporijjia Nuclear Generating Station: Return to Diesel

La central nuclear de Zaporijjia perdió su última fuente de energía externa el 8 de noviembre. Energoatom indica que el intento de reconectar automáticamente falló y que los generadores diesel ahora proporcionan las necesidades esenciales del sitio. El OIEA confirma este nuevo corte, sin conocer la causa ni la ubicación exacta. Las reservas de combustible permitirían una operación limitada durante aproximadamente dos semanas. No se anunció ningún calendario para restaurar la conexión a la red en las comunicaciones comprobadas el domingo.

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La central nuclear de Zaporijjia perdió su último enlace de energía externa en la noche del 7 al 8 de noviembre de 2026. Energoatom anuncia que los generadores diesel solos proporcionan sus necesidades esenciales. El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirma el corte, la causa y la ubicación de los cuales aún no se conocen.

Planta nuclear de Zaporijjia cortada de la red

El operador ucraniano colocó la desconexión al 0236 el 8 de noviembre. La línea Ferosplavna-1, con un voltaje de 330 kilovoltios, fue la última conexión operativa entre el sitio y la red ucraniana. El intento de reasignar automáticamente falló, dice Energoatom.

Este corte requiere que la central eléctrica dependa de generadores de emergencia. La planta ya no produce electricidad, pero el combustible nuclear siempre debe ser refrigerado. Por consiguiente, el cese de la producción no elimina la necesidad de suministro de energía para equipo de seguridad.

Según el conteo publicado el domingo por Energoatom, esta es la 16a pérdida completa de poder externo desde principios de 2026. Esta cifra se refiere este año, no a toda la guerra.

Reservas de combustible para operaciones limitadas

El OIEA estima que las existencias disponibles permiten que un número limitado de generadores diesel funcionen durante aproximadamente dos semanas. Esta duración depende del régimen elegido; no constituye garantía del funcionamiento de todo el equipo.

Energoatom advierte que el fracaso de los generadores o el agotamiento de sus recursos comprometería los sistemas esenciales y el enfriamiento de combustible. El operador describe un riesgo asociado con la pérdida de medios de rescate, sin anunciar que ese accidente ha ocurrido.

La dirección instalada por Moscú, por su parte, afirma que los niveles de radiación siguen siendo normales en el sitio y en la zona de vigilancia. Esa indicación es parte de su declaración. La desconexión de una línea eléctrica por sí sola no es suficiente para establecer una liberación radiactiva.

Una conexión restaurada en septiembre, interrumpida de nuevo

La misma línea Ferosplavna-1 había reconectado la central eléctrica el 7 de septiembre, tras una interrupción iniciada el 20 de agosto. Energoatom había anunciado entonces la intervención de especialistas ucranianos, hecho posible por una cesación del fuego local que permite reparaciones.

El nuevo incidente pone la continuidad de esta dieta a la vanguardia. La información disponible no permite que la desconexión del 8 de noviembre se atribuya a una huelga precisa. No se ha anunciado un calendario de reintroducción para la línea n en las comunicaciones verificadas el domingo.

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