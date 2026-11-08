South Lebanon: strikes in Kfar Tebnit, razed houses in Zawtar

Dos ataques aéreos israelíes atacaron a Kfar Tebnit en menos de diez minutos, domingo 8 de noviembre, según una agencia de noticias libanesa. In Zawtar al-Sharqiyah, a correspondent reported house demolitions by bulldozers and fires during the night. También se informó de disparos automáticos hacia Qantara. Ningún registro humano o cuenta de las casas destruidas acompañó esta información inicial. Estos hechos son distintos del fuego de artillería reportado el día anterior en la zona.

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Two Israeli airstrikes targeted Kfar Tebnit in southern Lebanon on Sunday, 8 November 2026 afternoon. Según una agencia de noticias libanesa, tuvieron lugar en menos de diez minutos. También se informó de la demolición y la quema de casas en Zawtar al-Sharqiyah. Esta información no fue acompañada por ninguna evaluación humana.

Dos huelgas cercanas en Kfar Tebnit

Un primer boletín, emitido a las 15.08 horas de Beirut, informa de un ataque aéreo israelí contra Kfar Tebnit. Un segundo, publicado a las 15:16 p.m., informó una nueva huelga en la misma localidad. Afirma que menos de diez minutos separan los dos ataques.

Los despachos colocan los hechos por la tarde, sin dar la hora exacta de cada huelga. No especifican los edificios ni los daños. En esta etapa no se ha informado de ningún número de víctimas. Por consiguiente, la ausencia de una evaluación no conduce a la conclusión de que no hay lesiones ni muertes.

Casas demolidas en Zawtar al-Sharqiyah

En otro boletín, publicado a las 15.29 horas, un corresponsal informó sobre la continua destrucción en Zawtar al-Sharqiyah. Según su relato, este domingo se vio a grandes excavadoras del ejército israelí atacando los cimientos y techos de las casas, antes de demolerlas.

El mismo informe indica que las casas fueron quemadas durante la noche. No menciona el número de casas afectadas. Los fuegos nocturnos y demoliciones observados durante el día constituyen dos secuencias distintas reportadas en esta localidad.

A bulletin issued at 3.38 p.m. also reported that Israeli automatic gunfire was being fired at Qantara in the Marjeyoun area. No proporciona más información sobre sus consecuencias.

Estos nuevos hechos se refieren el domingo 8 de noviembre. In addition to artillery fire reported the previous day in the vicinity of Zawtar, Mayfadoun and Kfar Tebnit. Los primeros envíos de la tarde todavía no proporcionan ninguna evaluación detallada de los daños o posibles víctimas de las operaciones de este domingo.

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