Regreso a Siria: el proyecto de ley de reasentamiento

Para Hassan Haydan, prepararse para el regreso a Latakia no sólo se trata de organizar el cruce fronterizo. Alojado en Turquía, restaura su vivienda siria antes de regresar. Los precios de los materiales y el trabajo fueron más altos de lo esperado. Su experiencia muestra un gasto menos visible que el transporte: hacer un hogar habitable de nuevo. El regreso de los sirios lleva a los transportistas, artesanos y tiendas de equipos a trabajar. Esta actividad puede generar ingresos para aquellos que proporcionan los servicios. Para las familias que las compran, representa una factura que se financiará, a menudo antes de que hayan encontrado una fuente de ingresos en el lugar.

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Para Hassan Haydan, prepararse para el regreso a Latakia no sólo se trata de organizar el cruce fronterizo. Alojado en Turquía, restaura su vivienda siria antes de regresar. Los precios de los materiales y el trabajo fueron más altos de lo esperado. Su experiencia muestra un gasto menos visible que el transporte: hacer un hogar habitable de nuevo.

El regreso de los sirios lleva a los transportistas, artesanos y tiendas de equipos a trabajar. Esta actividad puede generar ingresos para aquellos que proporcionan los servicios. Para las familias que las compran, representa una factura que se financiará, a menudo antes de que hayan encontrado una fuente de ingresos en el lugar.

Un movimiento multietapa

Khaled al-Wakil trabaja con dos de sus hermanos en el transporte de muebles y efectos personales entre Turquía y Siria. Describe un servicio organizado desde la salida hasta la llegada. El objetivo es limitar el número de contactos para las familias durante el viaje.

La ruta sigue siendo materialmente fragmentada. Las mercancías están empaquetadas en casa en Turquía y luego cargadas en un camión que las lleva a un puesto fronterizo. En la frontera, los muebles se trasladan a otro vehículo, que continúa el viaje en Siria al destino acordado.

Este cambio de camión implica un nuevo manejo. Es parte de la operación descrita por el transportista y no debe confundirse con una regla aplicable a todos los movimientos. Las condiciones de un viaje específico dependen de los arreglos entre la empresa, los conductores y la familia.

Entre $1,000 y $1,500 por viaje

Khaled al-Wakil se refiere a las tasas medias entre 1.000 y 1.500 dólares, dependiendo de la ciudad turca de salida y la provincia siria de llegada. Esta gama corresponde a su actividad. No es una escala nacional ni un precio garantizado para todos los volúmenes de muebles.

Explica que su trabajo se ha expandido desde finales de 2024. Su perímetro se expandió luego a ciudades turcas más distantes, incluyendo Estambul y Ankara. Para él y sus hermanos, las reubicaciones abrieron una posibilidad de ingresos después de varios años de trabajo insuficiente.

Sin embargo, el costo del transporte sólo da parte del presupuesto de instalación. A su llegada, una familia puede tener que alquilar una vivienda, reparar la que posee, comprar equipo perdido o restaurar redes domésticas. No se prevé un presupuesto completo para los hogares mencionados.

Los artesanos encuentran órdenes

Ayman Daoud dirige un taller de renovación en Idlib. Toma nota de la reanudación de las solicitudes en los últimos meses, vinculadas a la preparación de la vivienda por parte de las familias que regresan. Las obras que describe se refieren principalmente a las necesidades básicas: paredes, pintura, agua y electricidad.

Estos proyectos implican varios oficios. El mismo alojamiento puede requerir un albañil, fontanero y electricista. La actividad también se extiende a vendedores de materiales, pintura y equipo sanitario. Por lo tanto, no se limita al transporte que precede a la llegada.

Daoud señala, sin embargo, que el aumento del precio de los materiales hace difícil determinar el costo final del trabajo. El aumento de órdenes no elimina esta dificultad. Un mercado puede recuperarse de la actividad mientras que sigue siendo difícil acceder a los hogares con ahorros limitados.

Alojamiento disponible no siempre es habitable

Las necesidades difieren dependiendo de la condición del activo. Algunas casas requieren reparaciones limitadas, como la pintura o la reparación de una ventana. Otros requieren intervenciones más pesadas en instalaciones y partes del edificio. El mero hecho de poseer una casa, por lo tanto, no indica el costo de su ocupación.

Hassan Haydan ilustra esta brecha entre el proyecto de retorno y los gastos encontrados cuando se hace concreto. Está preparando su instalación en Latakia, pero descubre que el trabajo absorbe más recursos de lo esperado. Su testimonio no permitió cuantificar el ahorro de costos de todos los refugiados ni dio lugar a un nivel uniforme de precios en las ciudades sirias.

La preparación de materiales también debe distinguirse del regreso voluntario y seguro. La existencia de un servicio móvil o sitio no garantiza la seguridad de un destino o acceso sostenible a los servicios. Describe una actividad económica relacionada con decisiones individuales, no una evaluación general de las condiciones de reasentamiento.

La medida de exilio se extiende más allá de la salida. Los transportistas venden un viaje y los artesanos restauran la vivienda. Las familias deben recaudar estos gastos en el mismo presupuesto y luego encontrar los medios para vivir. Es en esta escala que se juega la diferencia entre unir una dirección y reubicarla.

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