Gaza: once muertes reportadas, Israel confirma huelga

La defensa civil informó de 11 muertes el 12 de noviembre, incluidas seis en el hospital Nasser. Israel confirma la huelga; el destino del jefe de Hamás sigue siendo desconocido.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La Defensa Civil de Gaza aumentó el número de personas muertas en huelgas israelíes y disparos a once el jueves 12 de noviembre de 2026. Seis de estas muertes se registraron en el Complejo Hospitalario de Nasser en Khan Yunes. Por consiguiente, los resultados del día no constituyen una revisión de once de los únicos bombardeos del hospital.

Desde los primeros informes de la noche, el ejército israelí ha confirmado que ha golpeado a Nasser. Afirma haber dirigido a Mohamed Abu Ismail, presentado como comandante de la brigada de Hamas en Khan Yunes, así como otros miembros del movimiento. Su muerte no está confirmada.

En Nasser, el departamento de cirugía afectado

En una declaración de fecha 12 de noviembre, el Ministerio de Salud de Gaza colocó el ataque después de la medianoche y designó el edificio quirúrgico del complejo médico. He reported six deaths among caregivers, patients and their partners, including Dr. Rizk Abu Shuaira. The Ministry denounces an attack on an institution where patients are being treated and medical teams at work.

Por la mañana, el portavoz de la Defensa Civil, Mahmoud Bassal, informó que al menos seis personas habían resultado muertas y veinte heridas. Describió daños significativos en el departamento quirúrgico. Las imágenes en su interior mostraban escombros y muebles dispersos en los pasillos, alambre colgado de techos dañados, y la evacuación de las personas lesionadas en camillas en pasillos congestionados.

El hospital también confirmó seis muertes. No se debe añadir el número de lesiones reportadas durante las primeras horas: se refieren al mismo ataque, observado en diferentes momentos.

Muertes también en el centro y la ciudad de Gaza

Según la Defensa Civil, las otras cinco muertes del jueves incluyen a una persona afectada por el fuego cerca de al-Bureij, una en un vehículo cerca de Deir al-Balah y tres en la Ciudad de Gaza, incluida una mujer. Este recuento se atribuye al socorro palestino y no es un balance independiente.

Los informes palestinos publicados en la tarde del 12 de noviembre incluían la muerte de Nachaat Fouad Aouad, de 26 años, en un ataque con drones contra un vehículo en la calle Al-Baraka, al sur de Deir al-Balah. They also reported a strike near the entrance to al-Shifa Hospital and another near the Jabalia al-Nazla cementerio. El ejército israelí confirma que atacó a una persona en la ciudad de Gaza, pero negó haber golpeado cerca de Al-Shifa. Estos informes localizados no se añaden al balance general.

Versiones opuestas sobre uso hospitalario

El ejército israelí acusa a Hamás de utilizar Nasser como centro de mando. El movimiento niega cualquier uso militar del complejo. The alleged existence of this centre could not be independently verified.

The Ministry of Health warns that attacks on hospitals further reduce the health care capacity still available in the enclave. Pide la protección de pacientes, personal e instalaciones médicas.

Estos hechos ocurren cuando Israel y Hamás acusan de violar la cesación del fuego del 2025 de octubre. Las autoridades sanitarias de Gaza ya habían denunciado la muerte de más de 1.600 palestinos desde ese acuerdo, antes de los últimos elementos del jueves. Esta acumulación no debe confundirse con las once muertes reportadas solo ese día.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews