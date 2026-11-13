FMI: progreso, pero aún no acuerdo bancario

La misión del FMI al Líbano termina con el progreso, pero sin una estrategia bancaria acordada. El 13 de noviembre, el equipo de Ernesto Ramírez Rigo solicitó la aplicación de la ley de resolución, los reembolsos compatibles con la liquidez disponible y el respeto a la jerarquía de reclamaciones. El proyecto de ley de recuperación de depósitos permanece ante el Parlamento. Se espera que los intercambios continúen en las próximas semanas, sin plazos individuales ni financiación aprobada al final de esta visita.

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El FMI señaló los progresos, pero aún no estuvo de acuerdo en la reestructuración bancaria en el Líbano. En su declaración de clausura del 13 de noviembre de 2026, el equipo encabezado por Ernesto Ramírez Rigo especificó los puntos restantes. Pide la aplicación de la ley de resolución bancaria en todos los casos, los reembolsos compatibles con los recursos disponibles y el respeto de la jerarquía de las reclamaciones. Las discusiones deben continuar en las próximas semanas.

La misión tuvo lugar en Beirut del 10 al 13 de noviembre. Amplia los intercambios iniciados después de la visita de septiembre entre las autoridades libanesas y el Fondo Monetario Internacional. Su objetivo central sigue siendo la estrategia de reestructuración de los bancos y el proyecto de ley sobre estabilización financiera y recuperación de depósitos, designado por el acrónimo inglés FSDR.

Bancos del FMI y del Líbano: aún queda por construir un acuerdo

El balance publicado el viernes distingue dos niveles de avance. Los debates contribuyeron a aclarar los enfoques previstos por el Gobierno y el Banco del Líbano. Esta labor constituye el progreso expresamente reconocido por la misión. Sin embargo, no vale la pena aprobar una estrategia definitiva.

Ernesto Ramírez Rigo afirma que aún es necesario seguir trabajando para lograr una reestructuración eficaz y sostenible. El objetivo es crear un sector bancario fuerte y resiliente. Por consiguiente, el comunicado no presenta un acuerdo técnico ni un programa de financiación aprobado.

Esta aclaración viene después de las esperanzas expresadas por Yassine Jaber en la apertura de las negociaciones. El 10 de noviembre, el Ministro de Finanzas quería un acuerdo en principio antes del fin de semana. La declaración del FMI nos permite medir los resultados reconocidos por nuestros propios equipos: posiciones mejor explicadas, con varias opciones esenciales aún por hacer.

La misión no establece un nuevo plazo. Anuncia la continuación del compromiso con las autoridades en las próximas semanas. Esta formulación mantiene abierto el proceso de negociación, sin garantizar su terminación en un momento determinado.

La resolución bancaria debe aplicarse en todos los casos

El primer punto se refiere a la ley de resolución bancaria, llamada BRL en el comunicado de prensa. La Caja solicita su aplicación en todos los casos. Considera que este marco es esencial para la resolución y liquidación de los bancos bajo reglas transparentes y predecibles.

La resolución se refiere al tratamiento organizado de las dificultades de un banco. La liquidación corresponde al cese de sus actividades bajo un procedimiento regulado. Sin embargo, el comunicado de prensa no anuncia ninguna decisión relativa a un banco nombrado. Establece un requisito general para la estrategia que queda por acordar.

This insistence concerns the enforcement of the legal framework, not only its existence. En septiembre, los servicios del FMI acogieron con beneplácito las enmiendas a la Ley de Resolución del Banco. Consideraron que eran un paso importante hacia un sistema compatible con las buenas prácticas internacionales. El mensaje del 13 de noviembre pide ahora que este marco se aplique eficazmente, sin excluir ciertos casos del proceso.

The Fund articulates this law with the FSDR project, still before Parliament according to its statement. Considera que su aplicación complementaria es esencial para el restablecimiento de la estabilidad financiera y la recuperación máxima de los depósitos. Para el segundo texto, esta aplicación sigue estando condicionada a su aprobación.

Pagar más, pero ¿con qué dinero?

El segundo proyecto se refiere a los criterios de reembolso. Las discusiones todavía tienen que determinar cómo maximizar los retornos a los depositantes. El FMI establece varias limitaciones simultáneas: la liquidez del Banco del Líbano, la liquidez del sector bancario, la sostenibilidad de la deuda pública y la restauración de la solvencia del banco central.

Estos conceptos cubren diferentes problemas. La liquidez corresponde a los recursos disponibles para realizar pagos. La solvencia se refiere a la capacidad de cubrir las obligaciones. Por consiguiente, una estrategia de reembolso debe examinar no sólo lo que puede pagarse inmediatamente, sino también el saldo financiero que permitirá pagos continuos.

La deuda pública añade otro límite. El Fondo pide que la solución bancaria siga siendo compatible con una vía de deuda sostenible. Sin embargo, en el comunicado no se especifica la contribución del Estado ni los recursos que deben movilizarse. Tampoco descarta las modalidades de apoyo público.

Para los solicitantes, este paso no crea un horario individual. El texto no establece un límite máximo para el reembolso, un porcentaje de recuperación o un período de pago. Maximizar la recuperación del depósito es un objetivo de negociación. Esto no es una garantía anunciada de restitución plena e inmediata.

La jerarquía de pérdidas sigue siendo un requisito central

El tercer punto se refiere a la distribución de pérdidas. El FMI considera esencial que el proyecto FSDR respete la jerarquía de la deuda. Se vincula explícitamente este requisito a la máxima protección de los solicitantes.

El principio había sido aclarado durante la misión de septiembre: los depositantes no deben absorber pérdidas ante los accionistas y los acreedores subordinados. Estos últimos sostienen las reclamaciones presentadas tras otros en el orden de reembolso. Por consiguiente, el requisito se refiere al orden en que se incurren las pérdidas y no sólo a la cantidad total que se distribuirá.

El comunicado de noviembre no proporciona un desglose numérico entre las partes. No detalla aún más las categorías de depósitos ni su tratamiento futuro. Sin embargo, confirma que el cumplimiento de esta jerarquía sigue siendo un criterio para el cumplimiento de las normas internacionales.

Las dos cuestiones siguen interrelacionadas sin confusión. Determinar quién soporta las pérdidas permite la asignación de responsabilidades financieras. Determinar los recursos disponibles permite organizar los reembolsos. La evaluación de la Misión muestra que las discusiones sobre estas dos áreas todavía necesitan progresar.

A technical statement, not a financing decision

El FMI aclara el alcance institucional del documento. Las conclusiones de una misión representan evaluaciones preliminares de sus servicios. No corresponden necesariamente a las posiciones de su Junta Directiva. Esta visita no dará lugar a ninguna discusión ante este consejo.

No se incluye la cantidad de préstamo ni el calendario de desembolso en el retorno. El equipo reafirma su compromiso de apoyar al Líbano en la elaboración y ejecución de un programa amplio de reforma. Este apoyo forma parte de las políticas y el mandato del Fondo.

Por consiguiente, habrá que aclarar los criterios para la restitución, la aplicación del marco de resolución y el lugar de las distintas reclamaciones en la absorción de las pérdidas. The FSDR project remains before Parliament; technical exchanges with the authorities should continue in the coming weeks.

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