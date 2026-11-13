Ucrania: UE y cinco países para negociar

En Dublín, António Costa anuncia un equipo europeo para las negociaciones sobre Ucrania. Se trata de instituciones de la UE con Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. Este formato especifica la representación europea sin anunciar un acuerdo de paz. Las necesidades financieras de Ucrania se examinarán a finales de noviembre.

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Los líderes europeos han acordado la composición de su equipo para las negociaciones de paz en Ucrania. En Dublín, el viernes 13 de noviembre de 2026, António Costa anunció un formato que reúne las instituciones de la Unión Europea y cinco países de la Coalición de Voluntarios: Francia, Alemania, Italia, Polonia y el Reino Unido. El anuncio especifica quién debe llevar la contribución europea, después de las discusiones de la semana sobre mayor participación en las conversaciones.

El Presidente del Consejo Europeo presenta esta organización como un acuerdo entre los líderes reunidos en la capital irlandesa. No es un acuerdo de paz con Rusia. Ninguna lista negociadora o lista nominativa de negociadores acompañará su declaración.

Un equipo europeo para las negociaciones sobre Ucrania

El formato anunciado combina las instituciones de la UE con cinco capitales, incluyendo Londres, fuera de la Unión. En el informe de la cumbre se señala que este equipo debe coordinar la contribución europea a los esfuerzos diplomáticos. Debe trabajar con todos los Estados Miembros para mantener una posición común.

El papel de este equipo no es decidir en lugar de Kiev. Costa recuerda que Ucrania sigue siendo el único país legítimo para resolver cuestiones que afectan a su territorio y soberanía. También distingue la responsabilidad: la UE debe intervenir en el futuro europeo del país, su reconstrucción y prosperidad. Las garantías de seguridad deben ser examinadas en la Coalición de Voluntarios, en coordinación con la OTAN.

De la participación indirecta a un formato identificado

La cuestión de la representación europea ya estaba atravesando las reuniones de Dublín. El jueves 12 de noviembre, frente a la Comunidad Política Europea, Volodymyr Zelensky describió una situación incompleta: los europeos participaron en los intercambios, pero no directamente en las reuniones donde los rusos estaban presentes. El presidente ucraniano pidió que fueran participantes regulares.

Zelensky también había alertado a sus socios sobre el alcance de las discusiones entre Washington y Moscú. Según él, los intercambios sobre garantías de seguridad iban más allá de Ucrania e implicaban un marco más amplio entre Europa y Rusia. Por lo tanto, exhortó a las capitales europeas a seguir los detalles de estas negociaciones, que aún estaban pendientes.

En otra reunión celebrada el jueves, el Presidente de Ucrania reunió a los asesores del Reino Unido, Alemania, Francia e Italia. Estuvieron representados la Comisión y el Consejo Europeo. Los participantes examinaron los recientes intercambios entre Bruselas y Abu Dhabi, y luego prepararon la reunión con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, después de su visita a Rusia.

Este primer grupo de coordinación fue designado como el E4 por la Presidencia de Ucrania. El formato presentado por Costa el viernes también incluye Polonia. El anuncio trae así una nueva precisión institucional, más allá del principio de una mayor presencia europea ya mencionada el día anterior.

Las garantías siguen siendo el centro de los debates

El 10 de noviembre en Abu Dhabi, representantes europeos, ucranianos y estadounidenses ya habían trabajado en las condiciones para una paz duradera. Su declaración conjunta hizo hincapié en el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la libertad de adopción de decisiones, así como en garantías creíbles para Ucrania.

Los debates también se centraron en la seguridad europea después de la guerra, la gestión del riesgo y las formas de evitar una escalada peligrosa. Los participantes reafirmaron el papel central de una fuerte OTAN en la defensa colectiva euroatlántica. Anunció una mayor coordinación para debates multilaterales más amplios, incluidos los asociados europeos.

En Dublín el viernes, Costa mantuvo una apreciación cautelosa de las perspectivas de paz. Cree que las próximas semanas permitirán que el ruso ponga fin a la guerra para ser evaluado. Acusa a Moscú de continuar las huelgas contra civiles ucranianos.

Según él, la asistencia financiera y militar sigue siendo la prioridad inmediata. Los líderes europeos deben examinar las necesidades de financiación de Ucrania para 2027 y más allá del 26 y 27 de noviembre, sobre la base de las propuestas que se esperan de la Comisión.

Cubierta: banderas europeas y ucranianas frente a Berlaymont, Bruselas, 21 de agosto de 2026. Archivo fotográfico, separado de la cumbre de Dublín. Xavier Lejeune / European Commission, © European Union, 2026, CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Boxeo y apósito tipográfico asistido por IA.

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